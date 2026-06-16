Pentru Donald Trump, prioritatea este însă deblocarea rutelor energetice globale și reluarea exporturilor de petrol. Aflat la Summitul G7, din Franța, liderul american a sugerat că Siria s-ar putea ocupa mai eficient decât Israelul de neutralizarea teroriștilor Hezbollah.

La Summitul G7, Donald Trump laudă insistent acordul cu Iranul drept posibil progres major pentru securitatea lumii.

Donald Trump: ”Sunt foarte bucuros să spun că acordul a fost semnat și că Strâmtoarea Ormuz este deja parțial redeschisă. Dar singurul lucru care contează pentru minte este că Iranul nu va avea arma nucleară. Nu vor putea s-o dezvolte, nu o vor putea cumpăra, nu vor face nimic în acest sens. Iar dacă ar face, vor avea de suferit consecințe incredibile”.

Așa-numitul memorandum de înțelegere între Washington și Teheran a fost deja semnat electronic de Donald Trump, JD Vance și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

JD Vance: ”Are aproximativ o pagină și jumătate, deci este un document foarte general, dar toate subiectele au făcut parte din discuțiile pe care le-am purtat cu iranienii. Va trebui să clarificăm aceste lucruri în faza de negocieri tehnice. Memorandumul de înțelegere stabilește un cadru prin care iranienii primesc beneficiile acordului în măsura în care își îndeplinesc obligațiile”.

Presa americană subliniză însă că din text lipsesc prevederi despre stocul de uraniu îmbogățit și capacitățile militare ale Teheranului, precum și despre soarta deținuților politici.

Aliații din G7 au venit la summit nerăbdători să afle mai multe despre acordul cu Iranul, în contextul în care Regatul Unit și Franța conduc planurile pentru o misiune defensivă menită să protejeze navele în Strâmtoarea Ormuz.

Emmanuel Macron, președintele Franței: ”Suntem pregătiți să ne asumăm partea noastră echitabilă din efort și să participăm la angajamentul internațional pentru a sprijini acest acord”. Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Nu cred că vom avea nevoie de ajutor. Dar nu e o idee rea să avem în regiune una sau două nave din partea câtorva țări”.

Hezbollah rămâne o complicație majoră a acordului

Fawaz Gerges, expert Orientul Mijlociu: ”Pentru președintele Trump, totul se reduce la Strâmtoarea Ormuz. El este om de afaceri și știe că inflația, lipsa de popularitate a războiului, apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului, toate afectează mult Partidul Republican. Iar ministrul iranian de externe, Araghachi, a declarat că, citez, „sabia Iranului atârnă asupra Strâmtorii Ormuz”.

Nicholas Hopton fost ambasador UK în Iran și director general al Middle East Association: ”Pentru Iran, Strâmtoarea Ormuz a fost principalul atu în negocieri, aproape la fel de puternic precum posesia unei arme nucleare. Iranul ține acum cuțitul la jugulara economiei globale”.

Marți, în cadrul summitul de la Evian, Trump a prezidat o reuniune specială consacrată Iranului, cu liderii din Egipt, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului: ”Statele Unite s-au angajat și au obligația de a-și respecta partea din memorandumul de înțelegere. Partea americană este responsabilă pentru orice încălcare a acordului de către alți actori sau de către aliații SUA din regiune”.

Iar confruntările dintre Israel și gruparea șiită Hezbollah constituie o complicație majoră.

Benjamin Netanyahu: ”Vreau să fie clar: vom rămâne în zonele de securitate (din Liban) atât timp cât va fi necesar, pentru a ne proteja țara”.

”Israelul trebuie să dea dovadă de mai multă reținere și responsabilitate în ceea ce privește Libanul. Am sugerat Israelului să lase Siria să se ocupe de Hezbollah”.

Pe de altă parte, Trump a dezmințit drept ridicole zvonurile potrivit cărora acordul ar impune Statelor Unite să investească bani în reconstrucția Iranului.