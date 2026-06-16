Potrivit unor oficiali israelieni citați de Reuters, înțelegerea este privită negativ la cel mai înalt nivel al conducerii de la Ierusalim.

Acordul prevede un armistițiu de 60 de zile, perioadă în care SUA și Iranul ar urma să negocieze un acord final, inclusiv pe tema programului nuclear iranian. Oficialii israelieni se tem însă că negocierile vor fi prelungite, ceea ce ar limita libertatea de acțiune militară a Israelului fără a rezolva problemele pe care le consideră esențiale.

„Acordul este unul foarte prost pentru Israel”, a declarat pentru Reuters un oficial israelian de rang înalt, sub protecția anonimatului. „Nu există nimeni în conducerea israeliană, de la premier până la șeful Statului Major, care să îl privească altfel.”

Temerile Israelului legate de acordul dintre SUA și Iran

Administrația americană susține că, în cele 60 de zile de armistițiu prevăzute de acordul interimar, vor fi negociate condițiile finale care să răspundă preocupărilor SUA și Israelului, în special în privința programului nuclear iranian. Oficiali israelieni au declarat însă pentru Reuters că se tem că perioada de negocieri va fi prelungită, ceea ce ar împiedica Israelul să recurgă la noi acțiuni militare, fără ca problemele sale de securitate să fie rezolvate.

Relația dintre Netanyahu și Trump s-a deteriorat în ultimele luni, pe fondul refuzului Israelului de a limita operațiunile împotriva Hezbollah în Liban, organizație susținută de Iran. Încetarea ostilităților în Liban reprezintă una dintre principalele cerințe ale Teheranului în negocierile cu Washingtonul.

La începutul lunii, Trump l-ar fi descris pe Netanyahu drept „complet nebun” într-o convorbire telefonică tensionată, cerându-i să nu lovească Beirutul în timp ce SUA încercau să finalizeze un acord cu Iranul.

Premierul israelian a suspendat atunci atacurile, însă o săptămână mai târziu a ordonat lovituri asupra suburbiei sudice a Beirutului. Acțiunea a provocat represalii iraniene și critici publice din partea lui Trump la adresa ambelor tabere.

Cu doar câteva ore înainte ca Washingtonul și Teheranul să anunțe acordul interimar, Israelul a atacat din nou capitala libaneză, după lansarea unor rachete din Liban către teritoriul israelian. Trump a minimalizat incidentul, calificându-l drept „minor și lipsit de importanță”.

Netanyahu: „Eu răspund de securitatea Israelului”

Într-o conferință de presă susținută luni seară la Ierusalim, Netanyahu a admis existența divergențelor cu președintele american.

„El este președintele Statelor Unite, eu sunt prim-ministrul Israelului. De multe ori avem aceeași viziune, iar alteori mai puțin. Eu sunt responsabil pentru interesele de securitate ale Israelului”, a declarat liderul israelian.

Între alegerile din această toamnă și sondaje care indică o posibilă înfrângere, Netanyahu pare mai dispus să sfideze Washingtonul. În același timp, tot mai mulți israelieni se declară sceptici cu privire la angajamentul lui Trump față de securitatea Israelului.

Dan Shapiro, fost ambasador american în Israel, consideră că relația dintre cei doi lideri traversează unul dintre cele mai dificile momente.

„Este un moment de divergență foarte clară a intereselor”, a spus acesta. Potrivit lui Shapiro, Netanyahu va evita să atace public acordul pentru a nu intra într-un conflict direct cu Trump, dar va transmite că Israelul nu se consideră obligat de înțelegere și își rezervă dreptul de a acționa.

Acordul SUA-Iran ar putea fi semnat curând

Memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran urmează să fie semnat vineri, în Elveția. Deși detaliile complete nu au fost făcute publice, Pakistanul, care a intermediat negocierile, a anunțat că documentul prevede oprirea permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

Netanyahu a afirmat însă că Israelul își va menține trupele în sudul Libanului și va păstra „libertatea de acțiune” împotriva atacurilor Hezbollah.

„Iranul a vrut să ne retragem, dar am rămas ferm. Ne păstrăm libertatea de acțiune și zona de securitate pentru protejarea cetățenilor din nordul Israelului”, a declarat premierul.

Acordul interimar ar permite reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere ale lumii, în timp ce soarta programului nuclear iranian ar urma să fie decisă în cadrul negocierilor din următoarele 60 de zile.

Două dintre obiectivele invocate inițial de Trump și Netanyahu pentru justificarea războiului – limitarea programului iranian de rachete și oprirea sprijinului acordat grupărilor armate din regiune – nu figurează, potrivit informațiilor disponibile, pe agenda negocierilor.

Mai mulți oficiali israelieni consideră că este foarte probabil ca perioada de 60 de zile să fie extinsă la 90 de zile, în timp ce Statele Unite își vor menține prezența militară în regiune și vor încerca să obțină un acord mai amplu.

Lovitură pentru Netanyahu înaintea alegerilor

Potrivit unor oficiali israelieni, guvernul de la Ierusalim a fost luat prin surprindere săptămâna trecută, când Trump a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat. Aceștia au recunoscut că Israelul a avut o influență redusă asupra negocierilor.

Netanyahu și-a construit de-a lungul anilor imaginea unui lider capabil să gestioneze relația cu Trump mai eficient decât orice alt politician israelian. În primul mandat al republicanului, Israelul a obținut mutarea ambasadei americane la Ierusalim, sprijin pentru Acordurile Abraham și retragerea SUA din acordul nuclear negociat în perioada lui Barack Obama.

Politologul Jonathan Rynhold, de la Universitatea Bar-Ilan, consideră însă că noul acord subminează unul dintre principalele argumente electorale ale premierului israelian.

„Netanyahu nu va putea vinde acest acord publicului israelian”, a afirmat analistul. „Cel mai bun scenariu pentru el este ca negocierile să eșueze și conflictul să fie reluat peste 60 de zile în condiții mai favorabile pentru Israel.”

Un sondaj publicat vineri de Israel Democracy Institute arată că doar 41% dintre israelienii evrei consideră că securitatea Israelului reprezintă o preocupare centrală pentru Trump, în scădere de la 64% în luna martie.

Ministrul israelian al Energiei, Eli Cohen, a avertizat că Israelul este pregătit să acționeze singur dacă Iranul își reia programele nucleare și balistice.

„Dacă Iranul încearcă să își reia programele nucleare și de rachete balistice, vom fi acolo și vom acționa”, a declarat acesta pentru postul public israelian Kan.