Prezent la summitul G7 din Franța, Trump a anunțat că documentul va fi publicat foarte curând. Prevederile înțelegerii, care stabilește un armistițiu de 60 de zile și continuarea negocierilor nucleare cu iranienii, sunt încă învăluite în mister.

Presa iraniană a recunoscut că Teheranul și-a luat angajamentul de a renunța la ambițiile nucleare. Însă oficialii iranieni spun că documentul reprezintă primul pas către „victoria finală”.

Soții Macron și-au primit oaspeții într-un decor idilic, în stațiunea balneară Evian, de la poalele Alpilor. Donald Trump a sosit primul și neînsoțit, pentru fotografia oficială.

Cancelarul Germaniei, premierul britanic și cel canadian și-au adus partenerele la întrevedere, iar Ursula von der Leyen a sosit ținându-și soțul de mână.

Liderii celor mai puternice economii democratice din lume, plus șefa Comisiei Europene și președintele Consiliului European, au participat apoi la o cină de lucru. Au discutat despre situația din Orientul Mijlociu, despre economia mondială, Inteligența Artificială și despre războiul din Ucraina.

Mai devreme, la întrevederea bilaterală cu Emmanuel Macron, Trump a anunțat că memorandumul de pace cu Iranul a fost deja semnat electronic, de el și de președintele parlamentului iranian.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Acordul a fost semnat, iar strâmtoarea este deja deschisă parțial - după cum știți, ei mai caută câteva mine pe care le-au descoperit deja, însă, în esență, navele încep deja să iasă. Vineri va fi complet deschisă”.

Conflictul Statelor Unite cu Teheranul a iscat tensiuni între Washington și partenerii săi europeni. Americanii au atacat Iranul fără să-și consulte aliații din Europa, pe care apoi i-au acuzat că nu intervin pentru a deschide strâmtoarea Ormuz, blocată de iranieni.

Acum, Macron s-a oferit să ajute...

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Suntem pregătiți să ne asumăm partea noastră echitabilă din efort și să participăm la angajamentul internațional pentru a sprijini acest acord”.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu cred că vom avea nevoie de ajutor. Dar nu e o idee rea să avem în regiune una sau două nave din partea câtorva țări”.

Puține detalii ale memorandumului, menit să preceadă negocierile nucleare, au fost făcute publice.

Reporter: Când va fi publicat textul memorandumului de pace?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Curând aș zice. Vreau să fie publicat, fiindcă este un document cu prevederi puternice.

Iar unele informații apărute în presă se bat cap în cap.

Reporter: Prevede acest acord ridicarea unor sancțiuni pentru Iran?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Nu. Dacă iranienii vor face ce trebuie, vor fi ridicate și sancțiunile.

Teheranul l-a contrazis pe Trump.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului: „În baza acestui memorandum, partea americană se obligă să ridice toate sancțiunile”.

Nici chestiunea conflictului dintre armata israeliană și gruparea Hezbollah nu a fost tranșată.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Vrem să vedem dacă putem lămuri situația cu Libanul - pentru că pare că luptele nu se mai termină niciodată. Așa că trebuie să avem o discuție cu această grupare Hezbollah”.

Mediatorii pakistanezi, dar și Iranul, au anunțat că oprirea luptelor timp de 60 de zile - prevăzută de memorandum - include toate fronturile, inclusiv pe cel din Liban.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului: „Încheierea războiului din Liban reprezintă o parte inseparabilă a înțelegerii privind încetarea conflictului. Am demonstrat în trecut că suntem hotărâți în această privință”.

Însă Israelul a transmis că nu plănuiește să-și retragă trupele din teritoriile ocupate în sudul Libanului.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Vreau să fie clar: vom rămâne în zonele de securitate atât timp cât va fi necesar, pentru a ne proteja țara. Pe umerii mei cade responsabilitatea intereselor de securitate ale Israelului, pentru care voi lupta cu fermitate”.

Odată închis dosarul iranian, Trump pare hotărât să se dedice conflictului din Ucraina.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am avut ieri (duminică) o discuție foarte bună cu președintele Zelenski și cu președintele Putin și cred că am putea face ceva și acolo”.

Marți va ajunge la Evian și Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei va participa la o ședință specială a liderilor G7 și are programate întrevederi bilaterale, inclusiv cu Donald Trump.