"În acest stadiu, semnarea este prevăzută pentru vineri, 19 iunie, la Burgenstock, în cantonul Nidwalden", a comunicat ministerul elveţian. Acesta a adăugat că alegerea respectivei locaţii, în partea centrală Elveţiei, a fost determinată de faptul că este dificil accesibilă şi, prin urmare, este uşor de securizat.

De exemplu, prețul unei nopți de cazare în stațiunea elvețiană de lux variază între aproximativ 2.260 de lei pentru două persoane și peste 6.880 de lei pe noapte, în funcție de hotel.

Locul "a fost propus de mediatori pakistanezi şi qatarezi, precum şi de SUA şi Iran", mai precizează Ministerul de Externe elveţian.

Părţile au semnat deja electronic acordul luni, dar detaliile documentului vor fi făcute publice numai după ceremonia care va avea loc vineri în Elveţia.

Succesul înţelegerii ar putea depinde însă de încetarea ostilităţilor lansate de Israel în Liban şi de deznodământul negocierilor privind programul nuclear al Teheranului, în special cum se va proceda cu stocul acestuia de uraniu îmbogăţit, subiect care ar trebui soluţionat în negocieri pe parcursul următoarelor 60 de zile pentru un acord complet, negocieri care să soluţioneze de asemenea chestiunea sancţiunilor impuse Iranului. Mai mulți oficiali israelieni consideră că este foarte probabil ca perioada de 60 de zile să fie extinsă la 90 de zile, în timp ce Statele Unite își vor menține prezența militară în regiune și vor încerca să obțină un acord mai amplu.

Lovitură pentru Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu este nemulțumit de acordul interimar negociat de administrația Trump cu Iranul, considerând că acesta nu răspunde principalelor preocupări de securitate ale Israelului.

Relația dintre Netanyahu și Trump s-a deteriorat în ultimele luni, pe fondul refuzului Israelului de a limita operațiunile împotriva Hezbollah în Liban, organizație susținută de Iran. Încetarea ostilităților în Liban reprezintă una dintre principalele cerințe ale Teheranului în negocierile cu Washingtonul. Un sondaj publicat vineri de Israel Democracy Institute arată că doar 41% dintre israelienii evrei consideră că securitatea Israelului reprezintă o preocupare centrală pentru Trump, în scădere de la 64% în luna martie.

În schimb, sunt deja confirmate redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi ridicarea blocadei pe care preşedintele american Donald Trump a ordonat-o împotriva porturilor iraniene.