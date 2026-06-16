Preţurile petrolului au scăzut luni cu peste 5%, după anunţarea acordului. Petrolul Brent a coborât la aproximativ 82,8 dolari pe baril, iar petrolul american WTI la circa 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel din martie.

Cu toate acestea, specialiştii spun că piaţa reacţionează prea optimist şi subestimează dificultăţile care urmează.

Potrivit băncii australiene Westpac, stocurile mondiale de petrol, diminuate în urma închiderii prelungite a Strâmtorii Hormuz, vor avea nevoie de timp pentru a fi refăcute şi ar putea continua să scadă înainte ca noile livrări din Golf să ajungă pe pieţe.

Daniel Hynes, strateg în domeniul materiilor prime la ANZ, consideră că „şocul energetic este departe de a se fi încheiat”.

”Faza dificilă abia acum începe. Va fi un proces de recuperare foarte complicat”, a declarat acesta.

Problemele care vor continua să afecteze piața

Analistul a evidenţiat mai multe probleme care vor continua să afecteze piaţa: nivelurile reduse ale stocurilor mondiale, riscul existenţei minelor navale în Strâmtoarea Hormuz şi necesitatea reparării şi întreţinerii numeroaselor nave care au rămas blocate în regiune în timpul conflictului.

Potrivit lui Hynes, revenirea traficului maritim la nivelurile anterioare războiului ar putea dura săptămâni sau chiar câteva luni.

El estimează că actualul nivel de aproximativ 80 de dolari pe baril nu este suficient pentru echilibrarea pieţei şi că preţurile ar putea reveni în zona de peste 90 de dolari pe baril în trimestrul al treilea.

”Piaţa simplifică prea mult situaţia. Controlul Iranului asupra Strâmtorii Hormuz va rămâne o problemă permanentă pentru investitori. Piaţa petrolului se confruntă acum cu o primă de risc geopolitic”, a explicat analistul.

O evaluare similară vine şi din partea TD Securities. Strategul-şef pentru mărfuri, Bart Melek, estimează că, chiar dacă traficul prin Hormuz s-ar normaliza imediat, până în luna noiembrie piaţa mondială ar putea pierde echivalentul a aproximativ 800 de milioane de barili din stocurile existente.

Acesta avertizează că preţurile ridicate la petrol şi efectele inflaţioniste asociate rămân un scenariu foarte probabil.

La rândul său, Willem Sels, director pentru investiţii globale la HSBC Private Bank, a declarat că efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu încep deja să afecteze cele mai vulnerabile economii, în special din Asia de Sud.

Analiştii consideră că acordul dintre Washington şi Teheran reduce riscul unei noi escaladări militare, însă nu elimină problemele logistice şi comerciale create în ultimele luni, ceea ce înseamnă că pieţele energetice vor rămâne sensibile la orice nouă tensiune din regiune.