Candace Owens a spus despre Brigitte Macron, soţia preşedintelui francez, că ar fi bărbat şi are, de altfel, şi un proces din această cauză.

„O acuză pe prima-doamnă a Franţei, foarte respectată, că este bărbat, deşi nu este cazul”, a scris Donald Trump. Preşedintele american a adăugat că „speră” ca Brigitte Macron să „câştige mulţi bani” în procesul de calomnie intentat în faţa unui tribunal american de cuplul prezidenţial francez împotriva lui Candace Owens, acuzată că a difuzat şi a exploatat pe larg în videoclipuri un zvon potrivit căruia soţia lui Emmanuel Macron s-ar fi „născut bărbat”.

După declaraţiile lui Donald Trump de marţi, în care ameninţa că va distruge civilizaţia iraniană, Candace Owens l-a calificat pe preşedintele american drept un „nebun genocidar”. Ea a susţinut, de asemenea, necesitatea ca acesta să fie îndepărtat de la putere, la fel ca anumiţi congresmeni americani.

Reacţionând la postarea lui Donald Trump, influenceriţa adeptă a teoriilor conspiraţiei a sugerat: „E poate timpul să-l trimitem pe Tataia la azil”.

Joi, Trump i-a atacat în mod deosebit de virulent pe mai mulţi alţi influenceri MAGA, dintre care unii complotişti, acuzaţi de preşedintele american că se opun războiului pe care l-a declanşat împotriva Iranului. „Ştiu de ce Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens şi Alex Jones (...) consideră că este minunat faptul că Iranul, primul stat care susţine terorismul, deţine arma nucleară”, a scris miliardarul republican pe reţeaua sa Truth Social. „Este pentru că au ceva în comun: au un IQ scăzut. Sunt proşti”, a scris el.

Donald Trump, despre cei mai influenți foști susținătri ai săi: ”Sunt niște nebuni, niște scandalagii”

Aceşti patru comentatori conservatori foarte influenţi şi-au afişat public opoziţia faţă de războiul din Iran, văzând în acesta o încălcare a promisiunii izolaţioniste „America First” susţinută de Donald Trump. De asemenea, îl acuză, în diferite grade, că a cedat presiunilor Israelului pentru a declanşa conflictul.

Aceste poziţii reflectă o diviziune crescândă în cadrul bazei republicane. Un sondaj YouGov realizat pentru The Economist în ultimele zile estimează că 22% dintre cei care au votat pentru Donald Trump în 2024 se opun războiului din Iran, faţă de 71% care îl susţin.

Cei patru „au fost toţi daţi afară de la televiziune, şi-au pierdut emisiunile şi nici măcar nu mai sunt invitaţi în platouri pentru că nimeni nu e interesat de ei, sunt nişte nebuni, nişte scandalagii”, a scris Donald Trump pe reţeaua sa de socială, cu majuscule, înainte de a-i ataca pe rând.

Tucker Carlson şi Megyn Kelly sunt amândoi foşti prezentatori ai postului conservator Fox News, care acum prezintă propriile emisiuni independente în online. Donald Trump l-a sfătuit pe Carlson, care critică de multă vreme sprijinul american acordat Israelului, să „meargă poate la un psihiatru”.

Carlson a făcut vâlvă în 2024, când a mers la Moscova să-l intervieveze pe Putin în plin război împotriva Ucrainei, permiţându-i să-şi expună propaganda şi narativele. Pe de altă parte, el a fost un susţinător ferm al lui Donald Trump în campania de realegere din 2024.