Fiul fostului președinte Biden îi provoacă pe fiii actualului președinte Trump la o luptă în cușcă. ”100% de acord!” | VIDEO

Această posibilitate improbabilă a apărut joi, când Hunter Biden, fiul fostului preşedinte democrat Joe Biden, i-a provocat la luptă pe fiii cei mai mari ai preşedintelui republican Donald Trump, Donald Jr. şi Eric.

Biden a spus că a primit un telefon de la comentatorul de stânga de pe reţelele sociale Andrew Callaghan, care i-a spus că organizează meciul.

„I-am spus că o voi face - sunt 100% de acord dacă reuşeşte să organizeze meciul. Şi dacă nu reuşeşte, tot voi veni”, a spus Hunter Biden într-un videoclip distribuit pe contul de Instagram Channel 5 al lui Callaghan.