Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public
Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public

Fiul fostului președinte Biden îi provoacă pe fiii actualului președinte Trump la o luptă în cușcă. "100% de acord!" | VIDEO

Americanii ar putea asista la o luptă fără precedent în timp ce se pregătesc să sărbătorească cei 250 de ani de independenţă ai ţării: un meci în cuşcă între fiii unui preşedinte american în funcţie şi fiul unui fost preşedinte, relatează Reuters.

Cristian Anton

Această posibilitate improbabilă a apărut joi, când Hunter Biden, fiul fostului preşedinte democrat Joe Biden, i-a provocat la luptă pe fiii cei mai mari ai preşedintelui republican Donald Trump, Donald Jr. şi Eric.

Biden a spus că a primit un telefon de la comentatorul de stânga de pe reţelele sociale Andrew Callaghan, care i-a spus că organizează meciul.

„I-am spus că o voi face - sunt 100% de acord dacă reuşeşte să organizeze meciul. Şi dacă nu reuşeşte, tot voi veni”, a spus Hunter Biden într-un videoclip distribuit pe contul de Instagram Channel 5 al lui Callaghan.

Organizaţia Trump şi Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Casa Albă va organiza lupte în cușcă pe 14 iunie

Nu este clar dacă sau când ar avea loc acest meci. Casa Albă intenţionează să organizeze un eveniment similar - dar cu luptători UFC reali - pe 14 iunie, ca parte a unei serii de evenimente care sărbătoresc cei 250 de ani de existenţă ai Statelor Unite.

Biden a devenit preşedinte după ce l-a învins pe Trump în alegerile din 2020, un scrutin despre care republicanul continuă să afirme în mod fals că a fost rezultatul unei fraude pe scară largă.

Eventualul meci dintre fiii lor se face ecoul unui meci în cuşcă propus în 2023 între titanii tehnologiei Mark Zuckerberg şi Elon Musk, deşi acel eveniment nu a avut loc niciodată.

Epocile anterioare ale politicii americane au cunoscut confruntări politice sângeroase, în special duelul din 1804 dintre vicepreşedintele Aaron Burr şi fostul secretar al Trezoreriei, Alexander Hamilton, care a dus la moartea fostului secretar al Trezoreriei şi a pus efectiv capăt carierei politice a lui Burr.

Răzvan Lucescu, „îmbătrânit” în ultima sută de ore: cum arăta duminică, la sosirea în țară
(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

