Gustul acestora e mai apropiat de cel al mâncării făcute în casă, iar prețurile sunt mai mici decât în băcăniile gourmet.

E forfotă mare într-o piață volantă din Sibiu. Mulți orășeni au lăsat cumpărăturile pe ultimul moment, în așteptarea reîntâlnirii cu fermierii îndrăgiți, care i-au convins de-a lungul timpului.

Elena Tara, producător brânzeturi: "Am adus un caș bun, măturat, telemea proaspătă de oaie și burduf de munte."

Clientă: ”Prefer să iau produse făcute de casă. De exemplu, acum am luat o pască, pentru că n-am timp să fac."

Verdețurile sunt la mare căutare, iar cultivatorii sunt dispuși să mai lase din preț.

Nicolae Ciocan, producător verdețuri și legume: "Dacă indexăm prețurile, pierdem clienți și atunci muncim cam degeaba."

Producătorii de dulciuri încearcă să vină cu rețete moștenite de la bunici.

Mariana Neagu, producător de prăjituri: "Avem cornulețele acelea de post cu gem de prune și nucă."

Mulți clienți vin la cumpărături cu lista făcută de acasă.

Alții se lasă convinși să cumpere și lucruri extra, după ce gustă.

Și la Brașov, târgul producătorilor locali atrage mușterii.

Femeie: ”Produsele lor sunt diferite față de ce găsim în magazin și sunt gustoase”.

La capitolul brânzeturi, cașul proaspăt şi urda au făcut senzație.

Lena Maxim, producător local: ”E pe principiul urdei, doar că nu este făcută din zer, este făcută din lapte. Cu miere sau cu dulceață și cu niște nuci deasupra foarte bună este”.

Prețurile sunt mai mari decât al produselor realizate industrial, însă sub cele din băcăniile cu pretenții. Trebuie, însă, să te organizezi pentru aprovizionarea din astfel de surse - piețele volante durează câteva ore, iar târgurile - două, trei zile.