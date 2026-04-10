Potrivit surselor FT, la întâlnire au participat șefii Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley și Wells Fargo, precum și președintele Rezervei Federale, Jerome Powell.

Pe 6 aprilie, Anthropic a lansat un nou model Mythos cu capacități mai avansate de detectare a vulnerabilităților software pentru un număr limitat de parteneri (inclusiv Amazon, Apple și Microsoft). Comunicatul companiei preciza că Mythos identificase deja „mii de vulnerabilități grave”, inclusiv vulnerabilități în „toate sistemele de operare și browserele majore”.

Întâlnirea convocată de Bessent, potrivit FT, reflectă îngrijorările administrației Trump cu privire la capacitățile noului model Anthropic datorită capacităților sale avansate de detectare a vulnerabilităților care ar putea fi exploatate de atacatori. FT nu specifică ce s-a discutat la întâlnire. Departamentul Trezoreriei SUA nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Anthropic are o relație complicată cu administrația Trump. Modelul său de inteligență artificială, Claude, este utilizat de Pentagon, dar Departamentul Apărării cere companiei să ridice toate restricțiile, astfel încât Claude să poată fi folosit în scopuri militare. Anthropic a refuzat, iar administrația Trump a răspuns declarând compania o „amenințare la adresa lanțului de aprovizionare”, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi utilizată, iar Departamentul Apărării va rezilia contractele cu cei care continuă să facă acest lucru.