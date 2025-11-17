Trump îl grațiază din nou pe un participant la asaltul Capitoliului: grațiere „totală și necondiționată"

Donald Trump l-a grațiat din nou pe unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii care mai rămăseseră în închisoare.

A doua grațiere prezidențială vizează infracțiunea de deținere ilegală de arme de foc, relatează AFP, preluat de news.ro.

Membru al miliției de extremă dreapta Oaths Keepers, Dan Wilson fusese deja grațiat de președintele Trump în ziua învestirii sale, la 21 ianuarie, alături de alți 1.500 de participanți la insurecție, dar rămăsese în închisoare pentru acuzații de deținere ilegală de arme, la domiciliul său din Kentucky.

Condamnat la cinci ani, urma să fie eliberat în 2028

Dan Wilson a pătruns în Capitoliu purtând o mască de gaz în ziua asaltului. Condamnat la cinci ani de închisoare pentru infracțiuni legate de arme, el urma să fie eliberat abia în 2028.

Datat vineri, decretul de grațiere prezidențială, precizează că grațierea este „totală și necondiționată".

Avocații: „Șapte luni de închisoare nejustificată"

„Dan Wilson este un om bun. După mai mult de șapte luni de închisoare nejustificată, este ușurat să se reîntâlnească cu cei dragi. Acest act de clemență nu numai că îi redă libertatea, dar scoate în evidență și excesele care au divizat această națiune", au afirmat avocații săi, George Pallas și Carol Stewart, într-un comunicat.

Schimbare de poziție a Departamentului Justiției

În februarie, administrația Trump a susținut că grațierea nu acoperă condamnarea pentru arme de foc, deoarece aceasta nu avea nicio legătură cu atacul din 6 ianuarie. Dar câteva săptămâni mai târziu, Departamentul Justiției și-a schimbat părerea, considerând că grațierea trebuie să se aplice și infracțiunilor legate de arme, deoarece acestea au fost descoperite în timpul unei perchiziții a FBI în legătură cu revoltele.

Trump minimizează atacul: „o zi a iubirii"

Donald Trump a minimizat în mod regulat gravitatea atacului din 6 ianuarie 2021, descriind această dată ca o „zi a iubirii" și a „revărsării de afecțiune" față de el.

În acea zi, sute de susținători ai săi au luat cu asalt Capitoliul, în încercarea de a împiedica certificarea victoriei adversarului său, Joe Biden. Atacul a șocat Statele Unite și lumea întreagă și a provocat moartea a cinci persoane.

