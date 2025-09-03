Experții desființează raportul Trump care neagă modificările climatice: ”Parodie a științei”. Erori, omisiuni și manipulări

Stiri externe
03-09-2025 | 14:55
donald trump
Getty

Peste 80 de experţi ştiinţifici sfâşie un raport al administraţiei Trump privind modificările climatice, denunţând erori metodologice, manipulări ale faptelor - demne de industria tutunului - şi citări ale unor cercetări discreditate, relatează AFP.

autor
Stirileprotv

Acest raport - publicat la sfârşitul lui iulie de către Departamentul Energiei al lui Donald Trump - pune în discuţie mai multe consensuri ştiinţifice privind creşterea numărului fenomenelor meteorologice extreme, creşterea temperaturilor înregistrate în Statele Unite sau efectele nocive ale emisiilor de dioxid de carbon (CO2).

”Acest raport este o parodie a ştiinţei”, denunţă într-un comunicat un profesor de Ştiinţele Atmosferei la Universitatea Texas A&M, Andrew Dessler.

Într-un document de peste 400 de pagini, publicat marţi, Dessler şi alţi peste 80 de oameni de ştiinţă disecă metoda şi conţinutul acestui raport - de aproximativ 150 de pagini - şi-i resping concluziile.

Prin analiza lor, aceşti experţi scot la iveală recurgerea de către autorii mandataţi de către Guvernul Trump a unor ”tactici asemănătoare celor folosite de către industria tutunului” cu scopul de a minimaliza efectele nocive ale tabagismului asupra sănătăţii.

Citește și
Mark Rutte, secretarul general al NATO
NATO minimalizează limbajul legat de climă și gen pentru a-l mulțumi pe Trump. Orice referire la „femei” este evitată

Raportul Trump se bazează pe erori, omisiuni ale faptelor, idei respinse de mult și manipulări

Raportul ”se bazează pe idei respinse mult timp, susţinute de interpretări greşite ale cunoştinţelor ştiinţifice, omisiuni ale faptelor importante şi prejudecăţi de confirmare”, acuză Dessler.

Între punctele respinse către aceşti experţi se află afirmaţia potrivit căreia o concentraţie crescută de CO2 în atmosferă ar fi, în realitate, benefică agriculturii.

Aceste emisii poluante pot contribui la creşterea randamentelor agricole prin stimularea fotosintezei, însă mai multe efecte ale modificărilor climatice, precum creşterea temperaturilor şi schimbarea precipitaţiilor au efecte nocive asupra culturilor şi contribuie la pierderi mai importante, explică ei.

De asemenea, justificarea potrivit căreia acidificarea oceanelor nu reprezintă o problemă atât de mare, deoarece viaţa evolua în ape acide în urmă cu miliarde de ani, nu este ”pertinentă”, subliniază ei, deoarece epoca citată precede apariţia formelor complexe de viaţă.

Donald Trump a declanşat, după ce a revenit la putere, un curent împotriva modificărilor climatice, a scos din nou prima putere mondială din Acordul de la Paris de luptă împotriva încălzirii globale, a subminat agenţiile ştiinţifice şi a anulat numeroase măsuri de mediu.

La sfârşitul lui iulie, administraţia sa a deschis calea anulării unei decizii-cheie în reglementarea emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, al doilea celmai mare poluator cu dioxid de carbon dinn lume.

Pentru a justifica această măsură, Departamentul american al Energiei a publicat acest raport controversat şi a anunţat că va revalua studii ştiinţifice de referinţă privind modificările climatice.

România plătește prețul poluării din cauza mașinilor vechi. Cum încurajează statul rablele pe șosele

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, schimbari climatice, raport, experti, critici, manipulare, erori,

Dată publicare: 03-09-2025 14:55

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Donald Trump i-a concediat pe autorii unui raport ştiinţific crucial despre climă
Stiri externe
Donald Trump i-a concediat pe autorii unui raport ştiinţific crucial despre climă

Administraţia preşedintelui Donald Trump a anunţat luni că i-a concediat pe autorii unui raport ştiinţific utilizat de peste 25 de ani pentru a elabora politici de răspuns la schimbările climatice în Statele Unite, informează AFP.

NATO minimalizează limbajul legat de climă și gen pentru a-l mulțumi pe Trump. Orice referire la „femei” este evitată
Stiri externe
NATO minimalizează limbajul legat de climă și gen pentru a-l mulțumi pe Trump. Orice referire la „femei” este evitată

Personalul NATO diluează formulările legate de climă, gen și diversitate ca măsură de precauție pentru a evita represalii din partea administrației Trump, potrivit a trei surse familiare cu situația, scrie Politico.

China trebuie acum să conducă lupta împotriva încălzirii globale, spune șeful ONU pentru climă
Stiri externe
China trebuie acum să conducă lupta împotriva încălzirii globale, spune șeful ONU pentru climă

China trebuie să accelereze și să ajute la conducerea luptei împotriva schimbărilor climatice, începând cu un nou obiectiv puternic privind schimbările climatice, a declarat vineri oficialul ONU în domeniul climei.

Ce climă va avea România în 2050 și cum ne putem pregăti. „Putem spune că aceste fenomene par să devină o nouă normalitate”
PRO VERDE
Ce climă va avea România în 2050 și cum ne putem pregăti. „Putem spune că aceste fenomene par să devină o nouă normalitate”

De câte ori nu ai auzit vara asta, când recordurile de temperatură au fost depășite zilnic, „Lasă, mă, că așa erau verile și înainte. Știai că în 1931 au fost 60 de grade în București?"

Semnele vitale ale Pământului arată un viitor sumbru pentru umanitate, spun experții în climă
Stiri externe
Semnele vitale ale Pământului arată un viitor sumbru pentru umanitate, spun experții în climă

Multe dintre „semnele vitale” ale Pământului au atins extreme record, indicând faptul că „viitorul omenirii atârnă în balanță”, a declarat un grup de experți de top în climă.

Recomandări
Președintele și premierul României reacționează în scandalul provocat de participarea lui Adrian Năstase și Dăncilă în China
Stiri Politice
Președintele și premierul României reacționează în scandalul provocat de participarea lui Adrian Năstase și Dăncilă în China

Președintele și premierul României au reacționat, miercuri, în scandalul provocat de participarea în China, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

”Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie”. O lege care modifică Codul Penal, adoptată de Camera Deputaților
Stiri Politice
”Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie”. O lege care modifică Codul Penal, adoptată de Camera Deputaților

Autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate de la oameni, cât și sumele date inițial cu camătă.

PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât Ilie Bolojan: 25%. Cum explică Sorin Grindeanu
Stiri Politice
PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât Ilie Bolojan: 25%. Cum explică Sorin Grindeanu

PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât premierul Ilie Bolojan, dar insistă asupra faptului că nu sunt ”concedieri”, ci ”reformă”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Septembrie 2025

48:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 03 Septembrie 2025

01:49:01

Alt Text!
Vocea României
Vocea României: Sezonul 13 - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28