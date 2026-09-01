Donald Trump investește milioane de dolari în presa de dreapta din Europa, iar temerile de amestec în viitoarele alegeri cresc, arată televiziunea croată Danas. Departamentul de Stat a notificat Congresul cu privire la intenția sa de a aloca aceste fonduri pe 21 august, au declarat surse, sub condiția anonimatului, precizează sursa citată.

Administrația SUA intenționează acum să cheltuiască 4 milioane de dolari pentru a sprijini instituțiile media de dreapta din Europa, parte a unui pachet de cel puțin 25 de milioane de dolari pentru grupurile societății civile care activează pentru cauze conservatoare în regiune, au declarat pentru Reuters patru persoane familiarizate cu finanțarea.

Granturile ar putea adânci tensiunile dintre administrația Trump și guvernele europene, dintre care unele au acuzat deja Washingtonul că se amestecă în politica lor internă.

Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) al Departamentului de Stat al SUA afirmă că finanțarea este destinată consolidării legăturilor transatlantice și promovării libertății de exprimare. Aceasta vine în contextul în care țările europene se pregătesc pentru alegeri în următorii ani și în contextul în care administrația Trump susține deschis partidele populiste de dreapta și extremă dreaptă din Europa.

Departamentul de Stat nu a vrut să spună cui a oferit banii

Departamentul de Stat a notificat Congresul cu privire la intenția sa de a aloca fondurile pe 21 august, au declarat sursele, vorbind sub condiția anonimatului. Cele 3 milioane de dolari sunt destinate unui program „care documentează și analizează regresul democratic din Europa în legătură cu migrația în masă și ilegală, peisajul mass-media independent și agendele legislative ale entităților supranaționale”, potrivit surselor. Nu se știe ce organizații vor primi banii.

Aceștia au adăugat că suma suplimentară de 1 milion de dolari are ca scop înființarea unui consorțiu de jurnaliști independenți care acoperă subiecte precum suveranitatea națională, drepturile naturale și libertatea religioasă în Europa. Reuters nu a putut determina ce organizații sau jurnaliști ar putea primi granturi.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că DRL nu finanțează partide politice și că administrația președintelui Donald Trump își menține angajamentul de a apăra democrația și drepturile omului în întreaga lume, inclusiv în Europa.

Finanțarea lui Trump a stârnit critici în capitalele europene

Comisia Europeană nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Administrația Trump s-a îndepărtat de susținerea tradițională americană a democrației și a drepturilor omului, concentrându-se în schimb pe probleme economice și comerciale. De asemenea, a urmărit o direcționare selectivă, în special a politicienilor de dreapta și ceea ce consideră a fi reducerea la tăcere a vocilor conservatoare online, relatează Reuters.

Aproximativ 10 milioane de dolari în finanțare au fost deja făcute publice prin anunțurile Departamentului de Stat din iulie și august. Anunțul de finanțare din 21 august face parte dintr-o alocare de cel puțin 15 milioane de dolari, ceea ce aduce suma totală a granturilor pentru activități legate de Europa la cel puțin 25 de milioane de dolari. Finanțarea a stârnit reacții negative din partea unor capitale europene.

„Franța și europenii nu vor tolera nicio tentativă de interferență străină în procesele lor electorale, indiferent de unde vine aceasta”, a scris ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, pe X în iulie, ca răspuns la anunțurile privind finanțarea. Finanțarea este așteptată să fie finalizată până la sfârșitul lunii septembrie, au declarat trei persoane familiarizate cu situația.