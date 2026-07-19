Aceasta în contextul unei revizuiri radicale a priorităţilor SUA în materie de ajutor extern, potrivit sursei citate, scrie News.ro.

Granturile propuse includ 2 milioane de dolari pentru "combaterea cenzurii" care decurge din reglementările UE, inclusiv din Legea privind serviciile digitale şi Legea privind pieţele digitale, se arată în raport, care citează o copie a unei notificări trimise de Departamentul de Stat către legislatori.

Potrivit presei, administraţia Trump intenţionează să reorienteze ajutorul extern al SUA către proiecte care reflectă priorităţile sale politice. Propunerile se concentrează pe promovarea libertăţii de exprimare, a suveranităţii naţionale şi a ceea ce administraţia numeşte o "alianţă de civilizaţie" occidentală comună.

Finanțare din SUA și pentru mișcările MAGA din Europa de Est

Acestea includ finanţare pentru contestarea reglementărilor UE, precum Legea privind serviciile digitale, sprijinirea unor organizaţii precum Free Speech Union International din Marea Britanie şi susţinerea iniţiativelor din Europa de Est, Brazilia şi Africa de Sud care se aliniază acestor obiective.

Departamentul de Stat precizează că toate finanţările sunt încă în curs de analiză şi că niciuna nu a fost încă aprobată.