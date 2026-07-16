Friedrich Merz a declarat că nu dorește ca „guvernul american sau instituțiile apropiate de acesta să se amestece în alegerile din Germania”, subliniind că finanțarea partidelor politice din străinătate este ilegală în Germania, potrivit The Guardian, preluat de news.ro.

„De partea noastră, noi nu ne amestecăm în alegerile americane. În schimb, nu doresc ca guvernul american sau instituțiile apropiate de acesta să se amestece în alegerile din Germania”, a declarat Merz miercuri, într-o conferință de presă.

Inițiativa americană oferă subvenții de până la 3 milioane de dolari pentru organizații caritabile, think-tank-uri și persoane fizice din Europa, pentru proiecte care să „abordeze provocările legate de suveranitatea națională, migrație, cenzură și război juridic, în conformitate cu filosofia politică comună, legislația și moștenirea civilizațională occidentală comună”.

Efortul SUA de a sprijini grupuri de extremă dreaptă

Foști oficiali americani au declarat pentru The Guardian că programul de subvenții face parte dintr-un efort de câteva luni al Departamentului de Stat de a redirecționa fonduri americane pentru a sprijini grupuri de extremă dreaptă și, potențial, partide politice din Europa. Formularea referitoare la cine poate beneficia de finanțare este ambiguă, specificând că „persoanele fizice” și „instituțiile guvernamentale” pot depune cereri, fără detalii suplimentare.

Un fost oficial al Departamentului de Stat a declarat: „Se pare că există un efort din partea Departamentului de Stat de a influența rezultatul alegerilor din Europa, oferind un avantaj nedrept partidelor de dreapta prin resurse pe care, în mod normal, nu le-ar obține”.

Un precedent îngrijorător în Europa

Inițiativa administrației Trump vine în urma unor atacuri de mare amploare la adresa aliaților tradiționali din țările vest-europene, lansate de personalități americane, printre care vicepreședintele JD Vance, pe teme precum migrația, avortul și inițiativele privind siguranța online. În decembrie, o nouă strategie de securitate națională a SUA a afirmat că Europa se confruntă cu „dispariția civilizației” și a salutat influența crescândă a „partidelor europene patriotice” .

Printre grupurile care ar putea beneficia de subvenții se numără Free Speech Union din Marea Britanie, care a militat pentru cauze conservatoare, precum și organizații care au pierdut sprijinul financiar după pierderea puterii de către Viktor Orbán în Ungaria. The Guardian a întrebat Prosperity Institute dacă intenționează să solicite una dintre subvenții, gestionate de Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă din cadrul Departamentului de Stat.