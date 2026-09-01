„În ceea ce priveşte summitul dintre Coreea de Nord şi Statele Unite, o analiză estimează că acesta trebuie considerat ca putând avea loc în orice moment”, a declarat jurnaliştilor deputatul Youn Kun-young.

„Deşi nu a fost prezentat niciun fapt referitor la contacte concrete între cele două părţi, există semne de dialog”, a adăugat acesta după întâlnirea sa cu uşile închise cu conducătorii Serviciului Naţional de Informaţii (NIS).

Preşedintele american Donald Trump, care s-a întâlnit de trei ori cu Kim Jong-un în timpul primului său mandat (2017-2021), a creat o surpriză pe 19 august, afirmând că se va întâlni din nou cu liderul nord-coreean până la sfârşitul anului.

În acelaşi timp, el a scurtat exerciţiile militare anuale comune cu Coreea de Sud, care, în opinia sa, transmiteau „un semnal total nepotrivit şi ostil” către Phenian.

Donald Trump se mândreşte că are o relaţie privilegiată cu Kim Jong-un, a cărui ţară este considerată de serviciile de informaţii americane o ameninţare majoră la adresa securităţii Statelor Unite.

Deocamdată, Coreea de Nord nu a dat public niciun semn că ar accepta această invitaţie la dialog.

La scurt timp după anunţul preşedintelui american, Kim Yo-jong, sora influentă a liderului nord-coreean, a afirmat că „nu ştia absolut nimic” despre vreo comunicare între fratele ei şi Donald Trump.

Coreea de Nord a efectuat apoi teste de lansare a aproximativ zece rachete balistice cu rază scurtă de acţiune şi a condamnat săptămâna aceasta ca fiind o „ameninţare” exerciţiile navale programate pentru luna septembrie între Statele Unite, Coreea de Sud şi Japonia.