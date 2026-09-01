Și a declarat prostească ideea că Statele Unite să utilizeze arma nucleară împotriva acestui inamic.

Iranul și Statele Unit au reluat luni atacurile reciproce. Forțele americane au lovit lansatoare de rachete aflate pe o insulă din Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul central al armatei a anunțat „acțiuni limitate și precise", după ce a observat că Iranul se pregătea să „lanseze rachete și să amplaseze mine marine în Strâmtoarea Ormuz".

Drept răspuns, Teheranul a atacat baze militare americane din Iordania.

Reporter: Reluarea loviturilor împotriva Iranului face parte dintr-o campanie limitată sau reprezintă o revenire la un război la scară largă?

Donald Trump, președintele SUA: ”Este foarte limitată. Iranul este o națiune eșuată. Asta nu înseamnă că nu îi vom lovi puternic. Dar Strâmtoarea Ormuz este într-o situație extrem de bună. După cum știți, foarte multe nave au trecut prin strâmtoare noaptea trecută, cu ajutorul Marinei”.

Reporter: Ați exclus folosirea unei arme nucleare împotriva Iranului?

Donald Trump, președintele SUA: ”Răspunsul este da. N-am niciun motiv să fac asta. De fapt, mi-ai adresat o întrebare chiar prostească”.