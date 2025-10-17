Trump, de părere că Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina: „Este posibil. Da”

Preşedintele american Donald Trump a recunoscut vineri că omologul său rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, apreciind în acelaşi timp că acesta doreşte un acord, a consemnat AFP.

"Da, sunt", a spus Trump, întrebat dacă este îngrijorat de posibilitatea ca liderul de la Kremlin să încerce să câştige timp.

"Este posibil. Da, un pic de timp", a adăugat el în faţa presei, la primirea la Casa Albă a omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski. "Dar cred că sunt destul de bun la astfel de trucuri. Cred că el (Putin) vrea să încheie un acord", a mai apreciat el, potrivit Agerpres.

Altfel, Trump a recunoscut că sunt preocupări în ce priveşte livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei, sugerând că sprijinul continuu acordat acesteia ar putea pune sub presiune propriile capacităţi de apărare ale Americii, relatează Reuters.

Întrebat, la primirea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, ce ar face SUA dacă s-ar confrunta cu un conflict şi ar avea nevoie de Tomahawk, Donald Trump a admis că "este o problemă, totuşi".

"Avem nevoie de rachete Tomahawk şi avem nevoie de multe alte lucruri pe care le-am trimis în ultimii patru ani Ucrainei. Le-am dat, ştiţi, le-am dat, le-am dat multe", a amintit liderul de la Casa Albă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













