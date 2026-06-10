Asta ca răspuns, după ce Teheranul a doborât un elicopter american deasupra Strâmtorii Ormuz, cu o dronă kamikaze. Cu toate astea, Trump rămâne încrezător că pacea e aproape.

Pentru a 38-a oară în ultimele două luni, Trump a anunțat ieri un acord iminent cu Iranul.

Donald Trump: ”Vom obține un document semnat care este, de fapt, mai puternic decât bombardamentele. Blocada s-a dovedit a fi foarte eficientă. Blocada s-a dovedit a fi mult mai puternică decât bombardamentele. Și, de fapt, a fost o combinație între cele două”.

Câteva ore mai târziu, președintele american a anunțat că Statele Unite vor lua măsuri împotriva Iranului, după ce un elicopter american a fost doborât de o dronă iraniană.

Donald Trump: ”Tocmai am fost informat că, noaptea trecută, iranienii au doborât unul dintre elicopterele noastre Apache, extrem de sofisticate, în timp ce patrula deasupra Strâmtorii Ormuz. La bord se aflau doi piloți; amândoi sunt în siguranță și nevătămați. Cu toate acestea, Statele Unite trebuie, în mod necesar, să răspundă acestui atac”, a scris Trump pe TruthSocial.

După miezul nopții, forțele americane au bombardat mai multe ținte de pe coasta iraniană - mai ales în apropierea Strâmtorii Ormuz. Nimeni nu știe, însă, dacă răspunsul american va bloca negocierile, sau care e strategia liderului de la Washington, în conflictul cu Iranul.

Sen. Mark Kelly, (D) Arizona: ”Cred că președintele a intrat în această situație fără un obiectiv strategic, fără un plan și fără un calendar clar, iar acum se află într-un colț din care îi este greu să iasă, iar ei se zbat fără direcție”.

Cei mai afectați de acest „du-te-vino” diplomatic și militar, în care încetarea focului nu înseamnă și oprirea bombardamentelor reciproce, sunt civilii.

Ahmad Davarzani, 75 ani, locuitor din Tehran: ”Donald Trump a mai spus că SUA și Iranul sunt aproape de un acord. Cuvintele lui nu sunt de încredere”.

”Este război. Cum aș putea să fiu fericit?”

Forooghi, 39 ani, locuitor din Tehran: ”Nu sunt singurul, toată lumea se teme de război. În acel moment (când au început bombardamentul), mă gândeam cu îngrijorare la cei doi copii ai mei, care erau la grădiniță. Colegii mei m-au întrebat: „De ce plângi?”. Le-am răspuns: „Este război. Cum aș putea să fiu fericit?”.

Aceeași atmosferă de neîncredere domnește și în nordul Israelului, regiunea cea mai expusă la tirurile de rachete din Liban și Iran.

Rinat Kuperman, locuitor din Metula: ”Pur și simplu nu cred în asta (armistițiu). Cred că trebuie să ducem această misiune până la capăt și să obținem o pace de durată, o pace de durată pentru locuitorii din nord și, de altfel, pentru întregul stat Israel”.

Shlomo Dahan, locuitor Kiryat Shmon: ”Nu cred că va dura (armistițiul). De fiecare dată când apare o problemă, ei vor trage, noi vom trage, iar apoi și Iranul se va implica”.

Acordul de încetare a focului, încheiat luni între Israel și Iran, pare să reziste. Continuă, în schimb, campania israeliană anti-Hezbollah din sudul Libanului. Marți, Israelul a avertizat populația din orașul libanez Tir că urmează bombardamente în zonă, așa că mii de oameni s-au grăbit să plece din oraș.

Iar coloanele de mașini încărcate cu haine, mobilă, saltele și bagaje s-au întins pe kilometri întregi. Potrivit autorităților libaneze, acest conflict a provocat moartea a peste 3.500 de oameni și a creat peste 1,2 milioane de refugiați.