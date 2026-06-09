„Negociem acum, iar ei vor să încheie o înţelegere foarte bună. Sunt dispuşi să ne ofere totul, sunt dispuşi să renunţe la armele nucleare”, a spus Trump.

„Cred că câştigăm această bătălie, dar o veţi câştiga cu adevărat în următoarele două săptămâni, când vom declara victoria totală; va fi o victorie totală, se va întâmpla foarte curând, iar preţurile petrolului vor scădea vertiginos”, a declarat Trump.

Nu este prima promisiune

Nu este prima dată când preşedintele SUA face promisiuni în privinţa unor progrese semnificative în „două săptămâni”, notează CNN. Armistiţiul cu Iranul, anunţat pe 7 aprilie, trebuia iniţial să dureze două săptămâni, timp în care cele două părţi urmau să încheie un acord pentru a pune capăt războiului.

Duminică, întrebat în emisiunea Meet the Press de la NBC de ce Iranul nu a acceptat un acord dacă este atât de disperat să încheie unul, aşa cum a afirmat el în repetate rânduri, preşedintele a răspuns: „Pentru că sunt puternici. Sunt mândri. Sunt lucruri pe care nu au crezut niciodată că le vor face, dar pe care vor fi nevoiţi să le facă. Nu au de ales. Şi durează puţin”, a dat el asigurări.