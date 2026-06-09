Federaţia s-a declarat „incapabilă să ofere bilete suporterilor iranieni”, în ciuda reglementărilor FIFA care prevăd că 8% din biletele pentru fiecare meci sunt alocate federaţiilor ţărilor participante, care le pot apoi revinde sau distribui fanilor.

Iranul a subliniat că „în mod neaşteptat, cota alocată Federaţiei Iraniene de Fotbal a fost retrasă”. Echipa Melli îl vizează în mod clar pe organizatorul american: „Cu mai puţin de trei zile înainte de începerea competiţiei, Statele Unite împiedică din nou suporterii iranieni să participe la meciurile echipei naţionale din faza grupelor.” Aceasta acuză Statele Unite că şi-au retras cota de bilete pentru a fi distribuite suporterilor săi, denunţând „obstrucţionarea” americană a fanilor iranieni.

Această ultimă întorsătură de situaţie ar putea împiedica fanii iranieni să participe la meciurile echipei lor. Este cel mai recent episod din disputa dintre Statele Unite şi Iran, care a început pe 28 februarie în urma ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, declanşând un nou război în Orientul Mijlociu.

De atunci, participarea Iranului a fost pusă sub semnul întrebării, iar intrarea jucătorilor iranieni şi a staff-ului lor în Statele Unite rămâne o sursă de tensiune.

Plasată în Grupa G, Iranul urmează să înfrunte Noua Zeelandă (16 iunie, ora 4:00) şi Belgia (21 iunie, ora 22:00) la Los Angeles, urmată de Egipt (27 iunie, ora 6:00) la Seattle.