Adoptată de Camera Reprezentanţilor, controlată de republicani, măsura asigură finanţarea Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA şi a Poliţiei de Frontieră până la finalul mandatului preşedintelui Donald Trump, potrivit Reuters.

Votul extrem de strâns (214 la 212), care a urmat, în mare măsură, liniile de partid, trimite legea partizană la Casa Albă pentru semnătura lui Trump. Reprezentantul Kevin Kiley, fost republican devenit recent independent, s-a alăturat democraţilor pentru a se opune măsurii.

Senatul, condus de republicani, adoptase acelaşi proiect de lege la sfârşitul săptămânii trecute, după o sesiune-maraton de votare. Republicanii au folosit o procedură accelerată, cunoscută sub numele de reconciliere, care le-a permis să ocolească opoziţia democraţilor din Senat.

Disensiunile politice dintre republicani şi democraţi cu privire la noile reglementări pentru agenţiile de imigrare au dus la o închidere parţială a Departamentului Securităţii Interne (DHS), timp de 76 de zile, la începutul acestui an.

Situaţia s-a rezolvat în mare parte în aprilie, după ce Trump a semnat un proiect de lege bipartizan care finanţează agenţiile DHS ce nu sunt implicate în măsurile de combatere a imigraţiei promovate de preşedinte până la 30 septembrie, sfârşitul anului fiscal.

Cererile lui Trump au complicat negocierile

Trump a zădărnicit în repetate rânduri eforturile republicanilor de a adopta proiectul de lege în Senat, insistând să fie alocat un miliard de dolari pentru măsuri de securitate destinate sălii de bal de la Casa Albă şi 1,8 miliarde de dolari pentru un fond „anti-instrumentalizare politică”, care să poată fi folosit pentru a-i despăgubi pe aliaţii săi politici pentru presupusele abuzuri la care ar fi fost supuşi de guvern.

Finanţarea sălii de bal a fost eliminată în cele din urmă din proiectul de lege, iar republicanii au respins amendamentele care impuneau restricţii asupra fondului de despăgubire, despre care administraţia a declarat însă că nu va mai fi pus în aplicare.

Democraţii s-au opus vehement finanţării măsurilor de aplicare a legilor privind imigraţia după împuşcarea mortală a doi americani de către agenţi ai serviciilor de imigrare, în ianuarie. Cu toate acestea, nu au reuşit să ajungă la un acord cu Casa Albă privind un pachet de reforme.