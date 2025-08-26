Trump atacă banca centrală. Lisa Cook, guvernatoarea Federal Reserve, va fi demisă „imediat”. Invocă „declarații false”

Președintele american Donald Trump o va demite imediat din funcție pe Lisa Cook, oficial al Rezervei Federale, măsură radicală în lupta sa împotriva băncii centrale a SUA.

Trump a declarat că există "motive suficiente" pentru a crede că Cook a făcut declarații false cu privire la contractele ipotecare și a citat puterile constituționale care, potrivit lui, îi permit să o demită.

În replică, Cook a declarat că Trump nu are autoritatea de a o concedia și că nu va demisiona, relatează BBC.

Este o măsură fără precedent ca președintele să demită un membru al conducerii băncii centrale și vine în contextul în care Trump a exercitat presiuni din ce în ce mai mari asupra Rezervei Federale - în special asupra președintelui acesteia, Jerome Powell - din cauza a ceea ce el consideră a fi o lipsă de dorință de a reduce ratele dobânzilor.

Guvernatoarea Lisa Cook este unul dintre cei șapte membri ai consiliului guvernatorilor Fed și, în această poziție, face parte din comitetul de 12 membri care este responsabil pentru stabilirea ratelor dobânzilor în SUA.

Ea a fost numită de predecesorul lui Trump, democratul Joe Biden, în 2022 și este prima femeie afro-americană care ocupă această funcție.

Decizia lui Trump de a o demite pe Cook va ridica probabil probleme juridice, experții sugerând că Casa Albă va trebui să demonstreze - eventual în instanță - că a avut motive suficiente să o concedieze.

„Președintele Trump a pretins să mă concedieze "din motive întemeiate", când nu există niciun motiv în conformitate cu legea și nu are nicio autoritate pentru a face acest lucru. Nu voi demisiona. Voi continua să îmi îndeplinesc îndatoririle pentru a ajuta economia americană, așa cum fac din 2022", a declarat Cook.

„Vom lua toate măsurile necesare pentru a preveni tentativa [lui Trump] de acțiune ilegală", a declarat avocatul oficialului vizat, Abbe David Lowell.

Rezerva Federală nu a comentat încă anunțul președintelui, făcut public luni seara prin intermediul platformei sale de socializare Truth Social.

Acesta a postat o scrisoare adresată lui Cook în care o informa cu privire la decizia sa de a o înlătura din consiliul guvernatorilor băncii, cu efect imediat.

De asemenea, Trump a evocat în repetate rânduri posibilitatea de a-l concedia pe șeful FED, Jerome Powell.

Potrivit scrisorii lui Trump, Cook a semnat un document care atestă că o proprietate din Michigan va fi reședința ei principală pentru anul următor.

„Două săptămâni mai târziu, ați semnat un alt document pentru o proprietate din Georgia, declarând că aceasta va fi reședința dumneavoastră principală pentru anul următor. Este de neconceput că nu ați fost conștientă de primul angajament atunci când l-ați luat pe al doilea", a declarat președintele.

Președintele a cerut demisia acesteia săptămâna trecută din cauza unei acuzații de fraudă ipotecară, care a fost făcută pentru prima dată într-o scrisoare publică a autorității de reglementare a finanțării locuințelor, Bill Pulte, un aliat al lui Trump, către procurorul general Pam Bondi.

Autoritatea de reglementare a finanțării locuințelor a numit scrisoarea o „sesizare penală" și a îndemnat departamentul de justiție să investigheze. Nu este clar dacă a fost deschisă o investigație.

De la ce a pornit totul

Cook a declarat săptămâna trecută pentru BBC că a aflat de acuzații din mass-media, iar problema a pornit de la o cerere de împrumut ipotecar pe care a făcut-o în urmă cu patru ani, înainte de a se alătura băncii centrale.

„Nu am nicio intenție de a fi intimidată să mă retrag din funcția mea din cauza unor întrebări ridicate într-un tweet", a spus ea.

„Intenționez să iau în serios orice întrebări cu privire la istoricul meu financiar în calitate de membru al Rezervei Federale și, prin urmare, colectez informații exacte pentru a răspunde la orice întrebări legitime și pentru a furniza faptele" a mai spus ea.

Dacă Cook sau Fed se vor opune deciziei lui Trump de a o demite, unii analiștii sugerează că acest lucru ar putea declanșa un blocaj între banca centrală și Casa Albă. Fed și-a câștigat independența față de guvernul SUA în 1951.

Trump și-a exprimat din ce în ce mai mult animozitatea față de Powell, numindu-l „prostănac" și „idiot încăpățânat" pentru că nu a susținut apelurile președintelui pentru reduceri rapide și mari ale ratelor de împrumut.

Însă, săptămâna trecută, Powell a sporit așteptările publicului privind o reducere a ratei dobânzii în septembrie. Vorbind în fața bancherilor centrali reuniți în Jackson Hole, Wyoming, el a susținut, de asemenea, că impactul inflaționist al tarifelor impuse de Trump s-ar putea dovedi temporar.

Dolarul american a slăbit față de principalele valute ale lumii în tranzacțiile din Asia de marți, investitorii pariind că înlocuitorul lui Cook ar fi susceptibil să insiste pentru mai multe reduceri ale ratei dobânzii.

„[Întrebarea] cheie pentru piețe este dacă Trump reușește să-l înlocuiască pe Cook, ar putea să remodeleze componența Fed și cum ar afecta acest lucru percepția pieței asupra investibilității SUA?", a declarat pentru BBC Julia Lee, șefa acoperirii clienților pentru FTSE Russell.

Shoki Omori, strateg șef la banca japoneză Mizuho, a evidențiat îngrijorările legate de presiunea pe care Trump a exercitat-o asupra lui Powell în ultimele săptămâni.

„Deocamdată, Powell pare să se împotrivească, dar cel care va urma ar putea să asculte doar ce vrea Casa Albă. Nu arată bine".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













