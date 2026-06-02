Primele indicii arată că a fost vorba de o dispută domestică, a afirmat Departamentul de poliţie din Muscatine, citat de Reuters.

Patru dintre victime au fost găsite decedate într-o locuinţă de către ofiţerii de poliţie care au intervenit după raportarea unor focuri de armă, la scurt timp după prânz, ora locală.

Suspectul a fugit de la faţa locului înainte de sosirea ofiţerilor, dar a fost identificat rapid ca fiind Ryan Willis McFarland, în vârstă de 52 de ani, din Muscatine, şi a fost localizat lângă un pod pietonal din oraş, dar în timp ce poliţiştii vorbeau cu el s-a sinucis, a explicat şeful poliţiei, Anthony Kies.

Pe baza informaţiilor că ar putea exista şi alte victime, poliţia a găsit cadavrele a doi alţi bărbaţi despre care se crede că au fost împuşcaţi tot de McFarland, unul într-o casă din apropiere şi altul la sediul unei firme.

Se crede că toate victimele sunt membri ai familiei atacatorului, a mai spus Kies. Un post afiliat ABC a relatat că cel puţin două dintre victime erau copii.

Şeful poliţiei a declarat presei că McFarland avea antecedente penale, dar nu a dat alte detalii.