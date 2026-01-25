Mai exact, 44% dintre respondenți consideră că România ar fi trebuit să adere, în timp ce 36% spun că nu, iar 20% nu au o opinie sau nu răspund. Analiza pe nivel de educație indică un sprijin mai ridicat în rândul persoanelor cu studii mai reduse și o scădere constantă a susținerii pe măsură ce crește nivelul de educație, până la 38% în cazul celor cu studii superioare, după cum arată un sondaj Avangarde.

În plus, 69% dintre respondenți consideră că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să fie prezent la Forumul Economic de la Davos, acolo unde a fost semnată Carta Consiliului Păcii, asta în timp ce 22% nu au fost de acord.

Invitația în Consiliul Păcii, analizată de MAE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a României la Consiliul pentru Pace. În ceea ce priveşte plata unui miliard de dolari pentru a face parte din acest Consiliu, şeful statului a precizat că nu se pune problema plăţii pentru următorii trei ani.

„Analizăm compatibilitatea între modelul de cartă care este propus în momentul de faţă şi obligaţiile internaţionale pe care România şi le-a asumat semnând alte documente cum ar fi Cartea ONU. Deci asta este analiza importantă. Legat de miliardul acela, aşa cum este propunerea de cartă în momentul acesta, pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească. Ţările care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani şi după aia mai vedem”, a declarat Nicuşor Dan, sâmbătă, la Focşani.

Întrebat dacă va avea loc o şedinţă CSAT pentru decizia privind Consiliul de Pace, Nicuşor Dan a declarat că analiza este acum la MAE.

”Pentru moment, analiza este la Ministerul Afacerilor Externe, pentru că ei sunt responsabili de tratatele internaţionale pe care România le-a semnat”, a precizat preşedintele.

România a fost invitată să devină membru al “Consiliului pentru Pace”, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis, duminică, Administraţia Prezidenţială.

Aceeaşi invitaţie a fost adresată de către Donald Trump mai multor state. O contribuţie de un miliard de dolari asigură calitatea de membru permanent în consiliul condus de Trump.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi, că a demarat un aprofundat proces de analiză a conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, această evaluare având ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că România va analiza împreună cu ţările europene în ceea ce priveşte aderarea la Consiliul pentru Pace, iar în privinţa taxei de un miliard de dolari el a precizat că ţara noastră are posibilitatea să aloce această sumă, însă trebuie justificat interesul naţional.

