Departamentul Justiţiei a avertizat că aceştia ar putea fi traşi la răspundere penală dacă numără voturile prin corespondenţă ale peste 20.000 de persoane despre care administraţia susţine că probabil nu deţin cetăţenia americană, transmite Reuters, preluat de News.ro.

Avertismentul a fost transmis vineri autorităţilor din comitatul Los Angeles şi oficialilor electorali din California, cu mai puţin de trei săptămâni înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului prezidenţial, programate pentru 3 noiembrie.

Într-o scrisoare adresată consilierului juridic adjunct al comitatului Los Angeles, Peter Bollinger, procurorul general adjunct interimar al Statelor Unite, Trent McCotter, a avertizat că facilitarea cu bună ştiinţă a votului ilegal poate constitui o infracţiune federală.

„Votul unei persoane care nu este cetăţean american la alegerile federale constituie o infracţiune federală, iar facilitarea cu bună ştiinţă a unui asemenea comportament este la fel de ilegală”, a scris McCotter.

Trump a distribuit scrisoarea pe platforma sa Truth Social, însoţind-o de mesajul: ”Vor ajunge cu toţii la închisoare pentru o perioadă foarte lungă!!!”

Departamentul Justiţiei a dat în judecată California

Conflictul dintre administraţia Trump şi autorităţile californiene s-a intensificat în ultimele zile. Departamentul Justiţiei a acordat anterior statului California un termen de 48 de ore pentru verificarea unei liste de alegători suspectaţi că nu au cetăţenie americană, ameninţând cu acţiuni în justiţie.

Joi, instituţia a deschis un proces împotriva Californiei, solicitând instanţei să împiedice numărarea voturilor atribuite persoanelor respective.

În scrisoarea transmisă vineri, McCotter le-a cerut autorităţilor din Los Angeles şi secretarului de stat al Californiei să îşi reconsidere refuzul de a adopta măsurile pe care administraţia federală le consideră necesare pentru prevenirea fraudei electorale.

Documentul a fost transmis şi secretarului de stat al Californiei, Shirley Weber, precum şi responsabilului pentru evidenţa alegătorilor din comitatul Los Angeles, Dean Logan.

Biroul juridic al comitatului nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta situaţia.

În schimb, biroul lui Weber a făcut trimitere la o declaraţie anterioară în care oficialul californian critica încercările Departamentului Justiţiei de a obţine acces la datele protejate ale alegătorilor şi de a elimina persoane de pe listele electorale.

Potrivit lui Weber, aceste demersuri, pe care le consideră ilegale, „nu fac decât să provoace haos şi să alimenteze neîncrederea publicului în alegerile noastre”.

Autorităţile din California contestă lista furnizată de guvernul federal

Într-o scrisoare transmisă marţi, McCotter a precizat că Departamentul Justiţiei a pus la dispoziţia oficialilor din Los Angeles un dispozitiv USB protejat prin parolă, conţinând numele unor persoane despre care guvernul federal consideră că probabil nu sunt cetăţeni americani, dar cărora le-au fost trimise buletine de vot prin corespondenţă.

Consilierul juridic al comitatului Los Angeles, Dawyn R. Harrison, a declarat joi că autorităţile locale nu pot da curs solicitărilor Departamentului Justiţiei, deoarece administraţia Trump nu a explicat modul în care a întocmit lista.

În scrisoarea de vineri, McCotter a afirmat că identificarea persoanelor respective s-a bazat pe registre interne privind imigraţia şi pe compararea datelor din mai multe evidenţe.

În iulie, Trump a susţinut că administraţia sa a descoperit dovezi privind înregistrarea pe listele electorale a peste 275.000 de persoane fără cetăţenie americană. Nu a fost însă clar câte dintre acestea au votat efectiv.

Reuters notează că, în unele cazuri anterioare, sistemele utilizate pentru verificarea cetăţeniei au identificat în mod eronat drept cetăţeni străini persoane care obţinuseră cetăţenia americană prin naturalizare.

De asemenea, studiile privind integritatea procesului electoral au arătat că participarea efectivă la vot a persoanelor fără cetăţenie americană este extrem de rară.

Administraţia Trump intensifică verificările înaintea alegerilor din noiembrie

Din iulie, Departamentul Justiţiei a intensificat urmărirea penală a persoanelor acuzate că au votat ilegal fără a deţine cetăţenia americană.

În paralel, Casa Albă a cerut agenţiilor federale să accelereze verificarea listelor electorale din cel puţin 47 de state, obţinute de Departamentul pentru Securitate Internă, potrivit unui e-mail intern consultat de Reuters.

Demersurile administraţiei au loc înaintea alegerilor din 3 noiembrie, când americanii vor vota pentru reînnoirea Congresului, într-un scrutin cu implicaţii majore pentru echilibrul politic de la Washington.