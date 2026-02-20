Anterior, în aceeași zi, el amenințase cu un atac în lipsa unui acord, transmite news.ro.

„Ar fi bine să negocieze un acord echitabil. Știți, poporul iranian este foarte diferit de liderii Iranului. Și este o situație foarte, foarte tristă", a declarat Trump la Casa Albă. El a menționat pentru prima dată un bilanț al represiunii: „32.000 de persoane au fost ucise într-o perioadă relativ scurtă de timp".

Amenințarea care a oprit execuțiile

Trump a dezvăluit că a intervenit personal pentru a bloca o execuție în masă. „Acum două săptămâni, aveau de gând să spânzure 837 de persoane, unele cu ajutorul unei macarale. Le ridicau cu o macara înaltă și le expuneau în piață", a relatat el. „Le-am spus: «Dacă spânzurați o singură persoană, chiar și una singură, veți fi loviți pe loc». Nu am așteptat două săptămâni să negociez, iar ei au renunțat la spânzurare. Se pare că nu au spânzurat pe nimeni".

„Îmi pare foarte rău pentru poporul iranian. Au trăit într-un iad", a adăugat președintele american.

Mai devreme, Trump declarase că „ia în considerare" un atac limitat împotriva Iranului dacă regimul refuză dialogul.