A fost un gest simbolic ce ajută relația noastră cu Statele Unite și nu afectează legătura pe care o avem cu Uniunea Europeană. În plus, pentru securitatea țării este important să fim acolo unde se iau deciziile, a adăugat președintele.

Dintre țările cu statut de observator, România a fost singura reprezentată la Washington la nivelul președintelui - fapt ce a stârnit nemulțumirea unor politicieni de la noi. Iar Nicușor Dan le-a răspuns: prezența la reuniune a ajutat securitatea României și relația cu Statele Unite.

Nicușor Dan, președintele României: „Bineînțeles că prezența Președintelui a fost un gest simbolic pentru această relație. Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate și mai ales, dacă vorbim strict de securitate, să consolidăm, să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite”.

Șeful statului este de părere că momentul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, criticat de administrația americană, a fost depășit.

Nicușor Dan: „Toate eforturile, pe toate palierele, pe care le-am făcut în această relație, ambasada, miniștrii, discuțiile tehnice care au loc, completează un tablou al unei relații care este extrem de matură, cu interese reciproce, bineînțeles, între România și Statele Unite”.

Deși există tensiuni între Uniunea Europeană și Statele Unite, Nicușor Dan spune că participarea noastră ca observatori la Consiliul pentru Pace nu ne afectează relația cu blocul european.

Nicușor Dan: „Nu alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană. Avem și într-o parte, și în alta, încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem”.

Președintele a adăugat că la reuniune a avut scurte întâlniri - de politețe - cu mai mulți oficiali din toată lumea - printre care secretarul de stat american, Marco Rubio, președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner.

Corespondent PRO TV: „La reuniune, în calitate de observatori și-au trimis emisari și Comisia Europeană și țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Polonia și Țările de Jos. Observatorii nu au drept de vot și nicio obligație față de Consiliul pentru Pace”.