„Nu am nevoie să solicit Congresului aprobarea taxelor”, a declarat Trump.

„Cu efect imediat”, a adăugat el, toate taxele de securitate naţională „vor rămâne în vigoare”. „În vigoare şi cu efect deplin”, a spus el.

„Astăzi voi semna un ordin de impunere a unei taxe globale de 10% în conformitate cu secţiunea 122, peste taxele normale pe care le percepem deja”, a continuat Trump, conform News.ro.

El a afirmat că aceasta se adaugă „tuturor taxelor de securitate naţională prevăzute în secţiunea 232 şi taxelor existente prevăzute în secţiunea 301”.

„De asemenea, iniţiem mai multe anchete în conformitate cu secţiunea 301 şi alte anchete pentru a proteja ţara noastră de practicile comerciale neloiale ale altor ţări şi companii”, a mai transmis președintele american.

„Am dreptul să distrug comerţul unei ţări, dar nu pot să le impun o mică taxă”

Trump a mai declarat că hotărârea Curţii arată că nu are voie să „perceapă niciun dolar de la nicio ţară”. El presupune că acest lucru a fost făcut pentru a proteja alte ţări.

El spune însă că are voie să întrerupă orice comerţ sau afaceri sau să impună un embargo asupra unei ţări.

„Cu alte cuvinte, pot distruge comerţul, pot distruge ţara”, spune el, adăugând: „Dar nu pot să le percep o mică taxă”.

Trump spune că interesele străine influenţează Curtea Supremă

Fără a furniza dovezi, Donald Trump a afirmat că interesele străine au influenţat decizia Curţii Supreme.

„Cred că interesele străine sunt reprezentate de oameni care, în opinia mea, au o influenţă nejustificată”, a spus el.

„Ei au o influenţă mare asupra Curţii Supreme, fie că este vorba de teamă, respect sau prietenie, nu ştiu. Dar cunosc unele dintre persoanele implicate de cealaltă parte şi nu-mi plac. Cred că sunt nişte nemernici”.

Avertismentul liderului SUA

Donald Trump a avertizat ţările care, în opinia sa, au tratat SUA prost că „vor plăti un preţ”. „Iar ţările care s-au purtat bine cu noi vor fi tratate foarte bine”, a adăugat el.

Preşedintele SUA a mai spus că hotărârea Curţii Supreme înseamnă că „nu mai există nicio îndoială cu privire la taxe”.

„Vom încasa sute de miliarde de dolari”, a afirmat Trump.

Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit vineri, la exact un an de la învestirea lui Donald Trump, că o mare parte a taxelor vamale pe care le-a anunţat în aprilie 2025 este ilegală.

Ce a stabilit Curtea Supremă

Curtea supremă a SUA a decis vineri că Donald Trump şi-a depăşit atribuţiile prevăzute de Constituţie impunând tarife asupra a numeroase produse care intră în SUA, dându-i o lovitură preşedintelui american într-un element central al programului său economic, relatează AFP.

Potrivit deciziei luate vineri cu o majoritate de şase judecători la trei, preşedintele american nu poate să justifice aceste taxe vamale printr-o urgenţă economică.

Această decizie priveşte taxele vamale prezentat drept "reciproce" de Donald Trump, dar nu şi cele aplicate unor sectoare de activitate speciale, precum cel al automobilelor, oţelului şi aluminiului.

Statele Unite s-ar putea confrunta cu obligaţia de a rambursa peste 175 de miliarde de dolari importatorilor, potrivit unei estimări realizate de Penn-Wharton Budget Model la solicitarea agenţiei Reuters.

Donald Trump a ales să impună aceste suprataxe vamale bazându-se pe un text din 1977 care autorizează teoretic executivul să acţioneze în domeniul economic fără avizul prealabil al Congresului imediat ce o „urgenţă economică” este identificată.

Însă potrivit preşedintelui Curţii Supreme, John Roberts, preşedintele SUA trebuie să dispună de „o autorizare clară a Congresului” pentru a introduce taxe vamale.

Faptul că textul de lege pe care se bazează Casa Albă „îi dă autoritatea de a 'reglementa importurile' este insuficient” în măsura în care "nu conţine nicio referire la taxele vamale".

Această lege „nu îl autorizează pe preşedinte să impună taxe vamale”, a insistat judecătorul Roberts în textul deciziei.

Aceste taxe vamale au fost anunţate în aprilie, prin prezentarea unui tabel reprezentând diferitele niveluri aplicate în funcţie de originea produselor, relatează Agerpres.

Ele vizau teoretic ţările cu care SUA se confruntau cu un deficit comercial în schimburile de bunuri, preşedintele american percepându-le drept un instrument util pentru reechilibrare.

Donald Trump dorea, de asemenea, să aducă resurse suplimentare statului federal pentru a compensa scăderile de impozite.

Republicanul a revenit totuşi în parte şi a adăugat excepţii pentru un anumit număr de produse, în special cele care nu pot fi fabricate sau cultivate în SUA.

Aceste suprataxe au servit drept bază de negociere pentru semnarea unei serii de acorduri comerciale cu principalii parteneri ai SUA, începând cu Uniunea Europeană, Japonia sau Regatul Unit.

Aceste acorduri prevăd acum, de la caz la caz, taxe vamale cuprinse între 10 şi 15% asupra produselor provenind din ţările care le-au semnat.

Guvernul american a anunţat în ultimele zile noi acorduri cu mai multe ţări din Asia de Sud-Est, precum Vietnam şi Indonezia, ai căror lideri s-au aflat la Washington în această săptămână pentru a asista la prima reuniune a "Consiliului pentru pace" creat de Donald Trump.