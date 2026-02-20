„Fie vom ajunge la un acord, fie va fi ceva nefericit pentru ei”, a repetat el amenințarea pe care o formulase și în timpul discursului de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace.

Joi dimineață, Trump a sugerat că va ști în 10 zile dacă este posibilă încheierea unui acord cu Iranul.

„Poate că va trebui să facem un pas mai departe. Sau poate că nu. Poate că vom ajunge la un acord”, a declarat Trump în discursul său de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. „Veți afla probabil în următoarele 10 zile”, adăugase președintele.

Armata SUA, pregătite de atac. Trump nu a decis încă

Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acţiuni, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această chestiune.

Casa Albă a fost informată că armata poate fi gata pentru un atac până la sfârşitul săptămânii, după o consolidare semnificativă în ultimele zile a resurselor aeriene şi navale în Orientul Mijlociu, au spus sursele.

Însă o sursă a avertizat că Trump a argumentat în privat atât în favoarea, cât şi împotriva unei acţiuni militare şi s-a consultat cu aliaţii şi consilierii cu privire la cea mai bună linie de acţiune. Nu era clar dacă va lua o decizie până la sfârşitul săptămânii, menţionează CNN.

„Petrece mult timp gândindu-se la asta”, a spus o sursă.

Iranul îşi reafirmă ameninţările împotriva bazelor navale americane

Iranul şi-a reiterat ameninţările împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu în cazul unui atac, într-o scrisoare trimisă joi secretarului general al ONU, într-un context încă foarte tensionat cu Statele Unite, notează AFP.

„În cazul unei agresiuni militare împotriva Iranului, acesta va răspunde decisiv şi proporţional, în conformitate cu principiile legitimei apărări înscrise în articolul 51 din Carta ONU", a scris ambasadorul iranian la ONU într-o scrisoare adresată lui Antonio Guterres.”

„În astfel de circumstanţe, toate bazele, infrastructura şi activele „americane” din regiune constituie ţinte legitime”, a adăugat el.

Cele două ţări au încheiat marţi în Elveţia a doua rundă de discuţii. În acelaşi moment, liderul suprem iranian a avertizat într-un discurs virulent că portavionul american aflat în prezent în Golf ar putea fi scufundat.