Cifra aparține unei estimări Penn-Wharton Budget Model citate de Reuters și preluate de news.ro .

Decizia de vineri a Curții Supreme SUA pune sub semnul întrebării soarta banilor deja încasați. Suma estimată reprezintă tarife comerciale colectate de la introducerea unilaterală a taxelor, fără aprobarea Congresului. Mai multe companii au deschis deja procese pentru recuperarea fondurilor, însă verdictul Curții nu clarifică dacă statul poate păstra veniturile încasate până în prezent.

Trump invocase Legea privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA) — un instrument folosit pentru prima dată în acest scop de un președinte american.

„Proces complicat și costisitor"

În opinia separată, judecătorul Brett Kavanaugh a avertizat asupra dificultăților rambursării. „Unele companii au transferat deja costurile către consumatori", a notat el, subliniind că tarifele contribuiseră la facilitarea unor acorduri comerciale majore cu China, Regatul Unit și Japonia. Decizia actuală riscă să genereze „incertitudini" semnificative.

Analistul Brian LeBlanc estimează că aproximativ 60% dintre tarifele IEEPA sunt afectate, ceea ce reduce rata medie efectivă de la 9,5% la 5%. Administrația Trump va încerca probabil să compenseze veniturile pierdute.

Vămile americane raportaseră în decembrie că 133,5 miliarde de dolari sunt deja expuse riscului de rambursare — sumă care a crescut între timp prin colectările continue.