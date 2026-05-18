Premierul polonez Donald Tusk a pledat luni pentru o alianţă cu SUA bazată "pe respect şi previzibilitate", subliniind că Polonia "va aştepta întotdeauna să primească de la partenerii săi acelaşi lucru pe care îl oferă ea", "niciodată în genunchi şi întotdeauna cu fruntea sus", în contextul suspendării transferului a 4.000 de soldaţi americani la baze din Polonia, relatează EFE.

Într-o conferinţă de presă organizată după semnarea contractului privind un centru de mentenanţă pentru tancurile Abrams la Deblin (estul ţării), Tusk a afirmat că nu există "nicio alternativă la cooperarea cu SUA", menţionând că Washingtonul nu va găsi nicăieri altundeva un "aliat mai loial" ca Polonia.

Şeful guvernului polonez a insistat că securitatea transatlantică depinde de "încrederea reciprocă, care trebuie să prevaleze chiar şi în faţa turbulenţelor" sau a schimbărilor de strategie actuale.

Aceste declaraţii intervin la scurt timp după ce s-a aflat că Washingtonul a suspendat transferul a 4.000 de militari la baze în Polonia, o decizie pe care Varşovia a recunoscut-o ca având un caracter logistic.

La rândul său, ministrul apărării polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz, a subliniat în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă că orice reorganizare militară a Washingtonului pe continent "nu trebuie să afecteze cel mai important aliat al SUA în Europa: Polonia".

Polonia ia măsuri imediate pentru a lămuri problema trupelor SUA

Kosiniak-Kamysz a subliniat că Polonia investeşte "aproximativ 15.000 de dolari pe an pentru fiecare soldat american" aflat pe teritoriul său, iar volumul achiziţiilor de armament din SUA depăşeşte 50 de miliarde de dolari, ceea ce face necesar un "dialog sincer" şi "fără surprize".

În declaraţii anterioare pentru postul de radio Tok FM, ministrul adjunct al apărării, Paweł Zalewski, a calificat suspendarea rotaţiei a 4.000 de soldaţi drept un "regres" pe care guvernul îl va "examina săptămâna aceasta".

Zalewski şi-a exprimat surprinderea faţă de modul "brusc şi precipitat" în care Pentagonul a "gestionat problema", regretând "lipsa de transparenţă care era anterior ceva obişnuit" între cei doi aliaţi.

"Pentru a clarifica situaţia" sunt preconizate "discuţii imediate": şeful Statului Major, Wieslaw Kukula, se va întâlni marţi în capitala Poloniei cu generalul american Alexus Grynkewich, iar ministrul Kosiniak-Kamysz va avea o reuniune miercuri cu generalul Dan Caine, şeful Statului Major Interarme al Forţelor armate ale SUA.

În plus, chiar Zalewski personal va călători la Washington săptămâna aceasta pentru a "obţine răspunsuri directe".