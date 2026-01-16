Sondaj: Peste jumătate dintre ucraineni resping retragerea din Donbas în schimbul garanțiilor de securitate

Stiri externe
16-01-2026 | 19:13
armata ucraina

Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk (est), care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, potrivitu unui sondaj, scrie Reuters. 

autor
Vlad Dobrea

Ucraina - reticentă când vine vorba de angajamente, întrucât acestea nu au fost respectate în trecut, insistă asupra unor garanţii de securitate obligatorii din punct de vedere juridic pentru a preveni orice viitoare agresiune rusă.

Aflată sub presiunea SUA pentru a accepta rapid un acord de pace, Ucraina a refuzat să accepte cererile Rusiei de a-i ceda fără luptă teritoriile pe care le controlează încă în Donbas (est), o zonă industrială vastă, bogată în resurse minerale, care cuprinde regiunile Doneţk şi Lugansk.

Rusia controlează aproape integral regiunea Lugansk, dar Kievul "deţine" încă aproximativ 20% din regiunea Doneţk, inclusiv o serie de oraşe garnizoană şi linii defensive de importanţă strategică.

Potrivit sondajului realizat de Institutul Internaţional de Sociologie din Kiev (KIIS), 54% dintre ucraineni resping categoric ideea retragerii din anumite părţi ale Donbasului în schimbul unor garanţii de securitate din partea aliaţilor.

Citește și
chinezoaica
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva

Aproximativ 39% au spus că ar accepta cu reticenţă.

"Mai mult, cei care sunt dispuşi să fie de acord se aşteaptă la garanţii de securitate destul de semnificative. Prin urmare, dacă nivelul garanţiilor de securitate ar fi mai mic decât cel aşteptat, aprobarea unei astfel de propuneri ar fi şi mai scăzută", a declarat directorul executiv al KIIS, Anton Gruşeţki.

Sondajul a fost realizat în perioada 9-14 ianuarie pe un eşantion reprezentativ de 601 de persoane de pe teritoriul controlat de Kiev.

Aproape 70% dintre cei intervievaţi sunt sceptici că actualele discuţii vor duce la o pace durabilă.

Circa 57% consideră că Rusia va ataca din nou în cazul unui armistiţiu pe linia de contact actuală a frontului şi al unor garanţii de securitate din partea aliaţilor.

Dar chiar şi în condiţiile unor garanţii, 40% dintre cei chestionaţi consideră că SUA nu ar oferi ajutor Ucrainei în cazul unei noi invazii a Rusiei, în timp ce 30% apreciază că o vor face.

Rusia îşi menţine cererile maximaliste şi a făcut puţine comentarii cu privire la cadrul de pace în 20 de puncte pe care Ucraina şi SUA au încercat să îl finalizeze.

În schimb, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, avariandu-i semnificativ infrastructura energetică deja distrusă şi lăsând milioane de oameni fără electricitate şi încălzire, la temperaturi extrem de scăzute în toiul iernii. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, donbas, retragere, sondaj,

Dată publicare: 16-01-2026 19:13

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva
Stiri externe
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva

De la comenzile de aeronave din Franța la piețele redeschise de carne de vită și carne de porc pentru Irlanda și Spania, oficialii din China continentală se bazează puternic pe diplomație, într-o așa numită ”ofensivă a șarmului”.

Un senator din breasla lui Trump amenință că va folosi „instrumentele” Congresului pentru a bloca preluarea Groenlandei
Stiri externe
Un senator din breasla lui Trump amenință că va folosi „instrumentele” Congresului pentru a bloca preluarea Groenlandei

Senatoarea republicană americană Lisa Murkowski a amenințat vineri că va invoca atribuțiile Congresului pentru a-l împiedica pe președintele SUA, Donald Trump, să își ducă la îndeplinire amenințările privind preluarea Groenlandei.

Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care contestă planurile sale de anexare a Groenlandei
Stiri externe
Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care contestă planurile sale de anexare a Groenlandei

Donald Trump a ameninţat vineri cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale ca SUA să anexeze Groenlanda, în timp ce mai multe ţări europene au anunţat că vor trimite acolo trupe în sprijinul Danemarcei, transmit agenţiile AFP şi Reuters.

Recomandări
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru
Stiri Economice
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sunt multe mașini de lux în România, fără ca proprietarii să poată justifica sursa banilor cu care le-au cumpărat.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani
Stiri actuale
Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.

Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri
Stiri Sanatate
Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri

Numărul românilor care plătesc asigurarea de sănătate (CASS) a crescut în ultimele luni ca urmare a modificărilor legislative.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59