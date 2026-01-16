Sondaj: Peste jumătate dintre ucraineni resping retragerea din Donbas în schimbul garanțiilor de securitate

Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk (est), care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, potrivitu unui sondaj, scrie Reuters.

Ucraina - reticentă când vine vorba de angajamente, întrucât acestea nu au fost respectate în trecut, insistă asupra unor garanţii de securitate obligatorii din punct de vedere juridic pentru a preveni orice viitoare agresiune rusă.

Aflată sub presiunea SUA pentru a accepta rapid un acord de pace, Ucraina a refuzat să accepte cererile Rusiei de a-i ceda fără luptă teritoriile pe care le controlează încă în Donbas (est), o zonă industrială vastă, bogată în resurse minerale, care cuprinde regiunile Doneţk şi Lugansk.

Rusia controlează aproape integral regiunea Lugansk, dar Kievul "deţine" încă aproximativ 20% din regiunea Doneţk, inclusiv o serie de oraşe garnizoană şi linii defensive de importanţă strategică.

Potrivit sondajului realizat de Institutul Internaţional de Sociologie din Kiev (KIIS), 54% dintre ucraineni resping categoric ideea retragerii din anumite părţi ale Donbasului în schimbul unor garanţii de securitate din partea aliaţilor.

Aproximativ 39% au spus că ar accepta cu reticenţă.

"Mai mult, cei care sunt dispuşi să fie de acord se aşteaptă la garanţii de securitate destul de semnificative. Prin urmare, dacă nivelul garanţiilor de securitate ar fi mai mic decât cel aşteptat, aprobarea unei astfel de propuneri ar fi şi mai scăzută", a declarat directorul executiv al KIIS, Anton Gruşeţki.

Sondajul a fost realizat în perioada 9-14 ianuarie pe un eşantion reprezentativ de 601 de persoane de pe teritoriul controlat de Kiev.

Aproape 70% dintre cei intervievaţi sunt sceptici că actualele discuţii vor duce la o pace durabilă.

Circa 57% consideră că Rusia va ataca din nou în cazul unui armistiţiu pe linia de contact actuală a frontului şi al unor garanţii de securitate din partea aliaţilor.

Dar chiar şi în condiţiile unor garanţii, 40% dintre cei chestionaţi consideră că SUA nu ar oferi ajutor Ucrainei în cazul unei noi invazii a Rusiei, în timp ce 30% apreciază că o vor face.

Rusia îşi menţine cererile maximaliste şi a făcut puţine comentarii cu privire la cadrul de pace în 20 de puncte pe care Ucraina şi SUA au încercat să îl finalizeze.

În schimb, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, avariandu-i semnificativ infrastructura energetică deja distrusă şi lăsând milioane de oameni fără electricitate şi încălzire, la temperaturi extrem de scăzute în toiul iernii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













