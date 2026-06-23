„Am cheltuit toţi aceşti bani. Şi apoi, când vrem să primim poate puţin ajutor pentru o chestiune măruntă (...) ei spun nu, preferăm să nu ajutăm”, a declarat preşedintele american în timpul unei discuţii cu presa în Biroul Oval. „Este o prostie să spui asta, pentru că şi noi le putem spune acelaşi lucru, şi am putea s-o facem”, a adăugat el.

În ciuda relaţiilor tensionate, Donald Trump va participa la următorul summit al celor 32 de ţări membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc în Turcia, la începutul lunii iulie.

În luna martie, la aproape o lună de la declanșarea războiului în Iran, Donald Trump s-a declarant supărat pe aliații care nu s-au arătat dispuși să ajute SUA să redeschidă cu forța Strâmtoarea Ormuz, controlată de Iran, afirmând că țările nemulțumite de prețurile ridicate la combustibili ar trebui „să-și procure singure petrolul”.

„Va trebui să începeți să învățați să vă apărați singuri, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea s-a terminat. Duceți-vă și procurați-vă singuri petrolul”, a scris atunci Trump pe platforma sa Truth Social.

Peste o lună, Trump a reluat amenințările la adresa aliaților NATO, declarând într-o discuție cu presa, că NATO „și-a creat singură o problemă” pentru că nu a fost „alături” de Statele Unite. Trump a subliniat din nou slăbiciunea și vulnerabilitatea alianței occidentale, în condițiile în care majoritatea membrilor se află în Europa și se confruntă cu amenințarea rusă: „Nu cred că ar fi acolo în caz de probleme mari și, prin urmare, cred că și-au creat singuri o problemă.”