Trump a declarat sâmbătă că prim-ministrul „o duce prost în Italia, având în vedere nivelul ei de popularitate”.

De asemenea, a acuzat-o că nu susține eforturile SUA de a împiedica Iranul „să obțină sau să dezvolte o armă nucleară”.

Într-o declarație pe Instagram, Meloni a spus că „atacurile constante și neprovocate” ale lui Trump au fost „lipsite de sens”.

„Cât despre popularitatea mea, faptul că sunt prietenul tău cu siguranță nu a ajutat-o și nici nu depinde de relația mea cu tine”, a spus Meloni.

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„Popularitatea mea nu este treaba ta. Îți sugerez să te concentrezi pe a ta”, a adăugat ea.

Trump o acuză pe Meloni de blocarea operațiunilor SUA

Sâmbătă, Trump a mai spus că Meloni a cauzat „un mare inconvenient logistic” prin interzicerea utilizării facilităților aeriene italiene de către SUA pentru operațiuni militare americane în Iran.

Însă liderul italian a declarat că utilizarea bazelor italiene „este o guvernare bazată pe acorduri pe care le-am respectat întotdeauna și care nu pot fi încălcate atâta timp cât sunt prim-ministru”.

Vineri, Meloni a declarat că a fost uimită de afirmația inițială a lui Trump, conform căreia „a implorat” să facă o fotografie în timpul unei reuniuni G7 din această săptămână, în Franța.

Schimbul continuu dintre cei doi a scos în evidență o ruptură în creștere între cele două țări de la acțiunea militară a lui Trump împotriva Iranului din acest an.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, și-a anulat o călătorie în SUA la începutul săptămânii viitoare.

Fotografia de la G7, în centrul schimbului de replici

Trump și Meloni au fost fotografiați într-o conversație strânsă la summitul G7, iar liderul italian le-a spus ulterior reporterilor că relația lor nu s-a schimbat și că „nu a existat nicio recriminare”.

Însă, la scurt timp după aceea, Trump a acordat un interviu telefonic postului de televiziune italian La7, în care a afirmat: „M-a implorat să fac o fotografie cu ea; mi-a părut rău pentru ea”.

„Probabil este fericită că am vorbit cu ea”, a spus el. La7 nu a reprodus cuvintele originale ale lui Trump în engleză, ci le-a redat în italiană.

Ca răspuns la această afirmație, Meloni a spus într-un videoclip de pe Instagram că este „sincer uimită”.

„Nu știu de ce președintele SUA se comportă așa față de aliați”, a spus ea, adăugând că nu este prima dată când se întâmplă asta.

„Dar există un lucru pe care trebuie să-l țină minte: nici eu, nici Italia nu implorăm vreodată”, a spus ea.

Meloni a primit susținere pentru comentariile sale din întreg spectrul politic italian.

Liderii s-au contrazis și la începutul acestui an, după ce Trump l-a acuzat pe Papa Leon al XIV-lea că este „SLAB în privința criminalității și groaznic pentru politica externă” într-o postare pentru Truth Social, declarând ulterior reporterilor că „nu este un mare fan”.

Meloni a spus ulterior că aceste comentarii sunt „inacceptabile”.

Liderii celor două țări au avut o relație politică strânsă, Meloni fiind singurul lider european care a participat la inaugurarea lui Trump în ianuarie 2025.