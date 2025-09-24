Trump a răbufnit la ONU: Statele NATO „finanțează războiul împotriva lor” prin achiziționarea de energie din Rusia

24-09-2025 | 09:01
donald trump
Getty

Președintele SUA, Donald Trump, a insistat ca Europa să renunțe rapid la energia rusească, atrăgând atenția că achizițiile în curs nu fac decât să „finanțeze războiul împotriva lor”.

Alexandru Toader

Președintele SUA, Donald Trump, și-a reiterat așteptarea ca Europa să renunțe cât mai repede posibil la resursele energetice rusești, subliniind că, prin continuarea achiziționării acestora, statele europene „finanțează războiul împotriva lor”.

La jumătatea discursului său, Trump s-a referit la războiul ruso-ucrainean și a afirmat din nou că „acesta nu ar fi început niciodată dacă eu aș fi fost președinte”. El a adăugat că consideră privarea Rusiei de profiturile din vânzările de energie un factor important în apropierea păcii – și că se așteaptă la o cooperare deplină din partea Europei în această chestiune.

„China și India sunt principalii finanțatori ai războiului în curs, continuând să cumpere petrol rusesc. Dar, în mod inexplicabil, nici măcar țările NATO nu au redus semnificativ consumul de energie și produse energetice rusești... Am aflat despre acest lucru acum două săptămâni și nu am fost mulțumit. Gândiți-vă la asta. Ei finanțează războiul împotriva lor înșiși”, mai spus Trump, citat de Ukrainska Pravda.

Trump a continuat spunând că, dacă Rusia continuă să nu dea dovadă de voință de a negocia încetarea războiului, SUA sunt gata să impună „o serie de tarife foarte puternice, care, cred eu, ar opri foarte repede vărsarea de sânge”.

donald trump
Donald Trump crede că Ucraina are șansa să-și recucerească teritoriile pierdute: „Armata Rusiei nu a ajuns prea departe”

„Dar pentru ca aceste tarife să fie eficiente, țările europene... ar trebui să se alăture nouă în adoptarea exact acelorași măsuri”, a subliniat președintele SUA.

El a subliniat că țările europene sunt mult mai aproape de amenințare, spre deosebire de America, care se află pe un alt continent.

„Nu pot face ceea ce fac. Cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce se luptă cu Rusia... Trebuie să înceteze imediat toate achizițiile de energie din Rusia. Altfel, pierdem cu toții mult timp”, a declarat Trump.

Președintele SUA a adăugat că intenționează să discute această problemă cu liderii europeni în marja Adunării Generale a ONU.

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat încă o dată că țara sa nu va renunța la resursele energetice rusești, în ciuda cererii lui Trump.

Sursa: Ukrainska Pravda

