Trump a promis să „suspende definitiv” migrația din „țările din lumea a treia”. Care sunt statele vizate de liderul SUA

Stiri externe
29-11-2025 | 15:28
Donald Trump
După tragedia din Washington DC, președintele american Donald Trump a promis să „suspende definitiv migrația din toate țările din lumea a treia”, ceea ce ar reprezenta o escaladare majoră a politicii dure a guvernului SUA în materie de imigrație.

Alexandru Toader

Trump a declarat că suspendarea va rămâne în vigoare până când sistemul de imigrație al SUA „se va redresa complet” și a promis să pună capăt ceea ce el a numit „milioanele de admiteri ilegale ale lui Biden”, potrivit POLITICO.

El a promis, de asemenea, să „îndepărteze pe oricine nu reprezintă un avantaj net pentru Statele Unite sau este incapabil să iubească țara noastră”, să retragă beneficiile federale acordate persoanelor care nu sunt cetățeni americani și să deporteze orice cetățean străin considerat un risc pentru securitate, o povară publică sau „incompatibil cu civilizația occidentală”.

Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite (USCIS) au suspendat toate procedurile de imigrare pentru cetățenii afgani și au anunțat o „reexaminare riguroasă și completă” a deținătorilor de viză permanentă din 19 țări, potrivit directorului USCIS, Joseph Edlow.

Cele 19 țări identificate includ Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela, notează Newsweek.

Trump a făcut anunțul pe platforma sa Truth Social după ce miercuri un bărbat înarmat a deschis focul în apropierea Casei Albe, ucigând un membru al Gărzii Naționale și rănind unul dintre colegii acesteia.

Autoritățile l-au identificat pe suspectul care a tras cu arma ca fiind Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, cetățean afgan.

Trump invocă „migrația inversă”

Directorul CIA, John Ratcliffe, a confirmat pentru POLITICO că Lakanwal avea legături anterioare cu SUA, inclusiv cu agenția de informații.

„În urma dezastruoasei retrageri a lui Biden din Afganistan, administrația Biden a justificat aducerea presupusului trăgător în Statele Unite în septembrie 2021, datorită colaborării sale anterioare cu guvernul american, inclusiv cu CIA, ca membru al unei forțe partenere în Kandahar, care s-a încheiat la scurt timp după evacuarea haotică”, a spus Ratcliffe.

„Acest individ – și mulți alții – nu ar fi trebuit să li se permită niciodată să vină aici. Cetățenii și militarii noștri merită mult mai mult decât să suporte consecințele eșecurilor catastrofale ale administrației Biden. Dumnezeu să binecuvânteze trupele noastre curajoase”, a adăugat el.

Trump a condamnat miercuri împușcăturile ca fiind „un act de răutate, un act de ură și un act de terorism”, calificându-le drept „o crimă împotriva întregii noastre națiuni”.

Trupele Gărzii Naționale sunt staționate în Washington din august, când Trump a ordonat desfășurarea lor ca parte a intensificării măsurilor de control al imigrației și a represiunii împotriva criminalității stradale. La scurt timp după împușcături, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Trump i-a dat instrucțiuni să trimită încă 500 de soldați ai Gărzii Naționale la Washington.

„Numai MIGRAȚIA INVERSĂ poate remedia complet această situație”, a spus Trump.

Sursa: Politico, Newsweek

Etichete: donald trump, migratie, tari,

Dată publicare: 29-11-2025 15:28

