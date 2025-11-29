Donald Trump a anunțat grațierea unui fost președinte hondurian chiar înainte de alegeri. El a fost condamnat în SUA

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, cu două zile înainte de alegerile prezidențiale din Honduras pe care intenționează să le influențeze, că îl va grația pe fostul președinte hondurian de dreapta Juan Orlando Hernandez.

El a fost condamnat anul trecut la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri, notează AFP.

'Îi voi acorda o grațiere completă și absolută fostului președinte Juan Orlando Hernandez care, potrivit multor persoane pe care le respect foarte mult, a fost tratat foarte dur și pe nedrept', a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

Acest anunț vine într-un moment în care liderul de la Casa Albă, care nu ezită să se amestece în viața politică a altor țări, își intensifică apelurile de a vota pentru candidatul de dreapta Nasry Asfura, provenind din partidul lui Orlando Hernandez.

Contactat de AFP, Nasry Asfura a salutat acest sprijin care în opinia sa s-ar putea dovedi benefic nu doar pentru migranții hondurieni care locuiesc în Statele Unite, ci și pentru economia țării sale.

De asemenea, el a afirmat că nu are 'nicio legătură' cu Juan Orlando Hernandez.

'Partidul nu este responsabil pentru acțiuni personale', a declarat el telefonic.

Alegătorii din Honduras sunt chemați duminică să aleagă între continuarea unui guvern de stânga și revenirea dreptei în alegerile legislative și prezidențiale al căror rezultat este incert.

Cei trei candidați principali sunt la egalitate și se acuză reciproc că plănuiesc o fraudă electorală.

'Dacă Asfura câștigă alegerile prezidențiale din Honduras, Statele Unite îi vor oferi tot sprijinul lor, pentru că au mare încredere în el', a reafirmat vineri Donald Trump, sugerând în același timp că, în caz contrar, Washingtonul și-ar putea restricționa finanțarea către țară.

'Dacă nu câștigă alegerile, Statele Unite nu își vor irosi banii', a asigurat el.

Hondurasul este una dintre cele mai violente țări din America Latină, în principal din cauza bandelor care controlează traficul de droguri și crima organizată.

Juan Orlando Hernandez, care a fost președintele Hondurasului din 2014 până în 2022, execută în prezent o pedeapsă de 45 de ani în Statele Unite pentru trafic internațional de droguri, după ce a fost condamnat pentru că a ajutat la transportul a sute de tone de cocaină către SUA.

Donald Trump nu a precizat când ar putea fi grațiat Hernandez.

Președintele american consideră America Latină ca fiind în sfera de influență a Statelor Unite și a adoptat o poziție hotărât intervenționistă în regiune, condiționând cu ușurință ajutorul american de bunăvoința guvernelor și de propria sa afinitate cu liderii acestora.

De asemenea, exercită presiuni militare.

Statele Unite au desfășurat în Caraibe cel mai mare portavion al lor, împreună cu o flotilă de nave de război și avioane de vânătoare, în cadrul operațiunilor antidrog care vizează în special Venezuela, dușman al Washingtonului.

