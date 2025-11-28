UE, scoasă de Trump din negocierile pentru Ucraina - analiză. Liderii UE, manevre de culise pentru a reveni la discuții

28-11-2025 | 21:49
Donald Trump
Getty

Discuțiile din jurul planurilor de propuse pentru încheierea războiului din Ucraina arată că Donald Trump a lăsat Europa în afara negocierilor, arată o analiză NY Times.

autor
Adrian Popovici

Liderii europeni au aflat din presă despre acest plan, lucru care i-a surprins și i-a îngrijorat, mai ales pentru că propunerile favorizau clar Rusia și afectau securitatea întregului continent.

„Această relatare despre modul în care Trump a marginalizat Europa în discuțiile despre propria sa curte (n.r. războiul din Ucraina), bazată pe interviuri cu 16 oficiali care au informații despre disputele diplomatice, prezintă imaginea unui continent strâns între puteri concurente, cu liderii săi încercând să obțină influență într-o lume pe care națiunile lor o dominau odinioară. Majoritatea oficialilor au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni politice sensibile”, arată NY Times.

În zilele de după „scurgerea” informațiilor despre plan, liderii europeni, inclusiv Friedrich Merz, au lucrat frenetic pentru a se asigura că europenii rămân parte a procesului de pace, folosind manevre în culise pentru a împinge administrația Trump către o poziție mai acceptabilă.

Noul plan de pace aducea concesii majore pentru Vladimir Putin

Planul american prevedea concesii majore pentru Moscova: Ucraina ar fi pierdut teritorii, aderarea sa la NATO ar fi fost blocată, iar fondurile rusești înghețate în Europa urmau să fie deblocate. Aceste idei contraveneau pozițiilor europene și ridicau semne de întrebare despre strategia Washingtonului și despre rolul Europei în gestionarea propriilor sale probleme de securitate.

Citește și
arme vama albita
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Oficialii europeni au realizat repede că au fost complet excluși din acest proces de negociere. Reacția lor imediată a fost una de panică și organizare rapidă: telefoane urgente, anulări de programe și consultări cu Ucraina. Liderii s-au confruntat cu o dilemă: să respingă planul și să riște să strice relația cu SUA, sau să încerce să-l influențeze din interior, chiar dacă astfel îi acordau o oarecare legitimitate.

În cele din urmă, la summitul G20, liderii europeni au decis să adopte o tactică pragmatică: au evitat confruntarea directă cu Washingtonul și au descris planul ca pe o „bază de lucru”, în încercarea de a reintra la masa negocierilor. Diplomați importanți ai UE au plecat de urgență la Geneva pentru a discuta cu reprezentanții administrației Trump.

Această strategie a dat roade parțiale. După discuții intense, americanii au acceptat să nu includă în plan elemente care afectau direct Europa fără consultarea acesteia. De asemenea, au promis că documentul este flexibil și deschis modificărilor. Chiar dacă au obținut un mic succes, europenii rămân totuși îngrijorați de direcția negocierilor, de unitatea lor internă și de reacția Rusiei, care nu și-a arătat deschiderea față de propunere.

Ce prevede noua lege privind pensiile din Justiție, adoptată de Guvern. Magistrații anunță că o vor ataca la CCR și pe aceasta

Sursa: NYTimes

Dată publicare: 28-11-2025 21:41

Citește și...
Rusia dezvăluie că a primit cadrul planului de pace al SUA convenit la Geneva. ”Ne-au comunicat principalii parametri”
Stiri externe
Rusia dezvăluie că a primit cadrul planului de pace al SUA convenit la Geneva. ”Ne-au comunicat principalii parametri”

Kremlinul a dezvăluit vineri că a primit cadrul planului de pace al SUA, ajustat după consultările cu Ucraina şi Uniunea Europeană la Geneva, informează EFE.

Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii
Stiri actuale
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

 

Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
Stiri externe
Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin

Vladimir Putin a afirmat joi că Moscova va înceta ostilităţile în Ucraina dacă forţele de la Kiev vor accepta să se retragă din teritoriile pe care Rusia le revendică pentru anexare.

Ce prevede legea privind pensiile din Justiție, adoptată din nou de Guvern. Magistrații au anunțat deja că o vor ataca la CCR
Stiri Politice
Ce prevede legea privind pensiile din Justiție, adoptată din nou de Guvern. Magistrații au anunțat deja că o vor ataca la CCR

Marți, 2 decembrie, Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, pentru legea care mărește vârsta de pensionare a magistraților și le reduce pensiile.

Muzeul Drents a ignorat avertizările. Cum ușurat munca hoților care au furat Coiful de la Coțofenești în doar trei minute
Stiri actuale
Muzeul Drents a ignorat avertizările. Cum ușurat munca hoților care au furat Coiful de la Coțofenești în doar trei minute

Au apărut noi informații în ancheta privind furtul Coifului de la Coțofenești. Muzeul din Țările de Jos fusese avertizat de asigurator că vitrinele în care au fost expuse obiectele de tezaur furate nu sunt suficient de rezistente.

30 de ani de PRO TV. 2023 - Azilele groazei și tragedia de la Crevedia, o fisură morală adâncă în instituțiile statului
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2023 - Azilele groazei și tragedia de la Crevedia, o fisură morală adâncă în instituțiile statului

„30 de ani în 30 de zile” ajunge din ce în ce mai aproape de zilele noastre și de momentele când ne confruntăm cu adevărul.

