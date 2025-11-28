UE, scoasă de Trump din negocierile pentru Ucraina - analiză. Liderii UE, manevre de culise pentru a reveni la discuții

Discuțiile din jurul planurilor de propuse pentru încheierea războiului din Ucraina arată că Donald Trump a lăsat Europa în afara negocierilor, arată o analiză NY Times.

Liderii europeni au aflat din presă despre acest plan, lucru care i-a surprins și i-a îngrijorat, mai ales pentru că propunerile favorizau clar Rusia și afectau securitatea întregului continent.

„Această relatare despre modul în care Trump a marginalizat Europa în discuțiile despre propria sa curte (n.r. războiul din Ucraina), bazată pe interviuri cu 16 oficiali care au informații despre disputele diplomatice, prezintă imaginea unui continent strâns între puteri concurente, cu liderii săi încercând să obțină influență într-o lume pe care națiunile lor o dominau odinioară. Majoritatea oficialilor au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni politice sensibile”, arată NY Times.

În zilele de după „scurgerea” informațiilor despre plan, liderii europeni, inclusiv Friedrich Merz, au lucrat frenetic pentru a se asigura că europenii rămân parte a procesului de pace, folosind manevre în culise pentru a împinge administrația Trump către o poziție mai acceptabilă.

Noul plan de pace aducea concesii majore pentru Vladimir Putin

Planul american prevedea concesii majore pentru Moscova: Ucraina ar fi pierdut teritorii, aderarea sa la NATO ar fi fost blocată, iar fondurile rusești înghețate în Europa urmau să fie deblocate. Aceste idei contraveneau pozițiilor europene și ridicau semne de întrebare despre strategia Washingtonului și despre rolul Europei în gestionarea propriilor sale probleme de securitate.

Oficialii europeni au realizat repede că au fost complet excluși din acest proces de negociere. Reacția lor imediată a fost una de panică și organizare rapidă: telefoane urgente, anulări de programe și consultări cu Ucraina. Liderii s-au confruntat cu o dilemă: să respingă planul și să riște să strice relația cu SUA, sau să încerce să-l influențeze din interior, chiar dacă astfel îi acordau o oarecare legitimitate.

În cele din urmă, la summitul G20, liderii europeni au decis să adopte o tactică pragmatică: au evitat confruntarea directă cu Washingtonul și au descris planul ca pe o „bază de lucru”, în încercarea de a reintra la masa negocierilor. Diplomați importanți ai UE au plecat de urgență la Geneva pentru a discuta cu reprezentanții administrației Trump.

Această strategie a dat roade parțiale. După discuții intense, americanii au acceptat să nu includă în plan elemente care afectau direct Europa fără consultarea acesteia. De asemenea, au promis că documentul este flexibil și deschis modificărilor. Chiar dacă au obținut un mic succes, europenii rămân totuși îngrijorați de direcția negocierilor, de unitatea lor internă și de reacția Rusiei, care nu și-a arătat deschiderea față de propunere.

