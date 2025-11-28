Decretele lui Biden, anulate „92%”. Trump a anunțat că invalidează toate ordinele executive semnate cu autopenul

Stiri externe
28-11-2025 | 22:25
Joe Biden
Getty

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că a anulat toate ordinele executive semnate de predecesorul său, Joe Biden, utilizând dispozitivul autopen de semnătură automată.

autor
Mihai Niculescu

Trump a precizat că „orice document semnat de Biden cu autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre ele, este anulat şi nu mai are efect”, subliniind astfel caracterul invalid al acestor măsuri administrative, transmite Agerpres.

Trump a mers mai departe, avertizând că Biden „nu a fost implicat în procesul autopen şi, dacă spune că a fost, atunci va fi inculpat pentru sperjur”.

Această declaraţie intensifică disputele privind validitatea deciziilor luate de fosta administrație, mai ales în contextul unor precedente similare legate de grațieri preventive contestate anterior de Trump, pe motiv că ar fi fost semnate tot cu autopen fără implicarea directă a lui Biden.

Anunțul survine după ce Trump a emis deja numeroase ordine executive în primele luni ale mandatului său, anulând politici cheie ale lui Biden în domenii precum imigrația, clima și vehiculele electrice, ceea ce marchează o schimbare radicală în agenda guvernamentală a SUA.

joe biden
Mega scandal la Casa Albă. O comisie a stabilit că zeci de decrete prezidențiale atribuite lui Biden ar trebui anulate

Sursa: Agerpres

joe biden, donald trump, anulare

Dată publicare: 28-11-2025 22:18

