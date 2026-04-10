Trump a mulțumit României pentru că a fost ”un partener adevărat” și a oferit ”un prompt și decisiv” SUA în războiul din Iran

Stiri externe
SUA au mulțumit României pentru că a fost ”un partener adevărat” și a oferit ”un sprijin prompt și decisiv” în operațiunile americane din Iran, într-o discuție purtată de secretarul general Marco Rubio cu ministrul de Externe Oana Țoiu. 

autor
Cristian Anton

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, joi, cu ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost ”un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”.

Cei doi au analizat şi extinderea cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice.

Secretarul de stat Marco Rubio a purtat astăzi o discuţie cu ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”, a arătat purtătorul de cuvânt adjunct principal Tommy Pigott.

Anunțul Washington-ului, după ce Trump și-a atacat aliații din NATO pentru că nu l-au ajutat în Iran

Potrivit acestuia, secretarul de stat şi ministrul Afacerilor Externe au analizat, de asemenea, posibilităţile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice, inclusiv în ceea ce priveşte proiectele de gaze offshore şi cele nucleare civile.

Declarația Washington-ului vine după ce Donald Trump a transmis că se gândește să retragă SUA din NATO pentru că țările aliate nu l-au ajutat în războiul din Iran. Mai mult, Administrația Trump analizează un plan de a sancționa unele state NATO despre care președintele american consideră că nu au sprijinit suficient Statele Unite și Israelul în timpul războiului cu Iranul, conform Wall Street Journal.

NATO nu a fost acolo când noi am avut nevoie de ei şi nici nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei", a scris Trump pe reţeaua sa socială Truth Social după întâlnirea sa de miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Rutte a confirmat într-un interviu acordat postului CNN după aceeaşi întâlnire că Trump "este în mod clar dezamăgit de mulţi aliaţi din NATO şi îi pot înţelege punctul de vedere".

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Armistițiu cu degetul pe trăgaci. SUA invocă un acord pe care nu l-a văzut nimeni, Iranul vorbește despre altceva

Acordul dintre Iran și Statele Unite se dovedește extrem de fragil. Americanii „trebuie să aleagă între încetarea focului sau continuarea războiului prin intermediul Israelului", a declarat șeful diplomației iraniene. 
Armistițiul SUA-Iran se clatină: Teheranul amenință că rupe acordul dacă Israelul continuă atacurile în Liban

Acordul de încetare a focului între Iran și Statele Unite e unul fragil chiar dacă Statele Unite și Iranul se pregătesc de negocieri de pace în Pakistan. 
Zelenski: SUA ignoră dovezile că Rusia ajută Iranul, pentru că au încredere în Putin. UE trebuie să-şi unească forţele

SUA au ignorat dovezile convingătoare că Rusia ajută Iranul să atace bazele americane din Orientul Mijlociu deoarece „au încredere” în Vladimir Putin, potrivit preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

Vămile care erau pline, anii trecuți, în Săptămâna Mare, acum sunt aproape pustii. Prețul unei călătorii e aproape dublu

Vămile care erau pline, anii trecuți, în Săptămâna Mare, sunt acum aproape pustii. Asta pentru că sunt puțini românii stabiliți în străinătate, care se întorc acasă de Paște anul acesta.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu i-a fost îndeplinită. Ce i-a spus medicului său, de pe patul de spital

Un altar de flori și lumină s-a format la intrarea în Arena Națională și se mărește cu fiecare oră, pe măsură ce mii oamenii își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. 

Război în Orientul Mijlociu. Germania este nemulțumită de ”severitatea cu care Israelul poartă un război” în Liban

Acordul dintre Iran și Statele Unite se dovedește extrem de fragil. Teheranul continuă să controloze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și susține că încă sunt anumite „restricții tehnice”, cum ar fi problema minelor.

