Trump a mulțumit României pentru că a fost ”un partener adevărat” și a oferit ”un prompt și decisiv” SUA în războiul din Iran

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, joi, cu ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost ”un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”.

”Secretarul de stat Marco Rubio a purtat astăzi o discuţie cu ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”, a arătat purtătorul de cuvânt adjunct principal Tommy Pigott.

Anunțul Washington-ului, după ce Trump și-a atacat aliații din NATO pentru că nu l-au ajutat în Iran

Potrivit acestuia, secretarul de stat şi ministrul Afacerilor Externe au analizat, de asemenea, posibilităţile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice, inclusiv în ceea ce priveşte proiectele de gaze offshore şi cele nucleare civile.

Declarația Washington-ului vine după ce Donald Trump a transmis că se gândește să retragă SUA din NATO pentru că țările aliate nu l-au ajutat în războiul din Iran. Mai mult, Administrația Trump analizează un plan de a sancționa unele state NATO despre care președintele american consideră că nu au sprijinit suficient Statele Unite și Israelul în timpul războiului cu Iranul, conform Wall Street Journal.

”NATO nu a fost acolo când noi am avut nevoie de ei şi nici nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei", a scris Trump pe reţeaua sa socială Truth Social după întâlnirea sa de miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Rutte a confirmat într-un interviu acordat postului CNN după aceeaşi întâlnire că Trump "este în mod clar dezamăgit de mulţi aliaţi din NATO şi îi pot înţelege punctul de vedere".