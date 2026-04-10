Trump a mulțumit României pentru că a fost ”un partener adevărat” și a oferit ”un prompt și decisiv” SUA în războiul din Iran

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, joi, cu ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost ”un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”.
Cei doi au analizat şi extinderea cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice.
”Secretarul de stat Marco Rubio a purtat astăzi o discuţie cu ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost un partener adevărat, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”, a arătat purtătorul de cuvânt adjunct principal Tommy Pigott.
Anunțul Washington-ului, după ce Trump și-a atacat aliații din NATO pentru că nu l-au ajutat în Iran
Potrivit acestuia, secretarul de stat şi ministrul Afacerilor Externe au analizat, de asemenea, posibilităţile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice, inclusiv în ceea ce priveşte proiectele de gaze offshore şi cele nucleare civile.
Declarația Washington-ului vine după ce Donald Trump a transmis că se gândește să retragă SUA din NATO pentru că țările aliate nu l-au ajutat în războiul din Iran. Mai mult, Administrația Trump analizează un plan de a sancționa unele state NATO despre care președintele american consideră că nu au sprijinit suficient Statele Unite și Israelul în timpul războiului cu Iranul, conform Wall Street Journal.
”NATO nu a fost acolo când noi am avut nevoie de ei şi nici nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei", a scris Trump pe reţeaua sa socială Truth Social după întâlnirea sa de miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Rutte a confirmat într-un interviu acordat postului CNN după aceeaşi întâlnire că Trump "este în mod clar dezamăgit de mulţi aliaţi din NATO şi îi pot înţelege punctul de vedere".
