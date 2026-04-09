Rutte s-a întâlnit miercuri cu Trump la Washington, în contextul tensiunilor din interiorul Alianţei asupra războiului împotriva Iranului.

"Secretarul general se află în contact cu aliaţii asupra discuţiilor sale de la Washington", a declarat joi purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart. "Este clar că SUA aşteaptă angajamente şi acţiuni concrete pentru a asigura libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz", a adăugat ea.

"Noi observăm frustrarea celor de la Washington, dar ei nu s-au consultat cu aliaţii nici înainte, nici după începerea acestui război" împotriva Iranului, a subliniat unul dintre diplomaţii citaţi.

"NATO în sine nu joacă un rol în războiul împotriva Iranului, dar aliaţii doresc să contribuie la căutarea unor soluţii pe termen lung pentru Strâmtoarea Ormuz. Odată lansate negocierile cu Iranul, aceasta ar putea fi de ajutor", a adăugat acelaşi diplomat.

După ce ţările europene au refuzat cererea lui Trump de a-şi trimite navele de război într-o operaţiune împotriva Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, preşedintele american a susţinut că ia în considerare retragerea SUA din NATO.

Mai mult, el nu conteneşte cu criticile la adresa acestei organizaţii, în pofida armistiţiului prin care SUA şi Iranul au acceptat în noaptea de marţi spre miercuri să înceteze atacurile aeriene două săptămâni, timp în care vor căuta o ieşire negociată din război.

"NATO nu a fost acolo când noi am avut nevoie de ei şi nici nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei", a scris Trump pe reţeaua sa socială Truth Social după întâlnirea sa de miercuri cu Rutte.

Acesta din urmă, într-un interviu acordat postului CNN după aceeaşi întâlnire, a spus că Trump "este în mod clar dezamăgit de mulţi aliaţi din NATO şi îi pot înţelege punctul de vedere".

Ca represalii în urma războiului declanşat de SUA şi Israel pe 28 februarie, Iranul a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, dar a acceptat să o redeschidă în urma armistiţiului.

Totuşi, Teheranul a ameninţat miercuri cu retragerea din înţelegerea privind armistiţiul şi cu blocarea din nou a strâmtorii dacă Israelul continuă bombardamentele în Liban.

Miercuri numai 5 nave au traversat strâmtoarea, faţă de 11 în ziua precedentă, înainte de anunţarea armistiţiului. Potrivit Emiratelor Arabe Unite (EAU), circa 230 de petroliere încărcate cu petrol sunt în Golful Persic pregătite să ridice ancora de îndată ce Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă.