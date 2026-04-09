Teheranul spune că va menține blocată Strâmtoarea Ormuz până când israelienii vor înceta atacurilor împotriva grupării teroriste Hezbollah. Chiar și așa, sâmbătă, la Islamabad, este programată prima rundă de negocieri între americani și iranieni. Echipa Statelor Unite va fi condusă de vicepreședintele JD Vance.

Retragerea navelor, a avioanelor de luptă și a trupelor americane din regiunea Golfului Persic este condiționată de respectarea deplină a armistițiului, a avertizat Donald Trump. În caz contrar, președintele american amenință cu bombardamente și mai puternice decât până acum.

"S-a convenit FĂRĂ ARME NUCLEARE, iar Strâmtoarea Ormuz VA FI DESCHISĂ ŞI SIGURĂ. Între timp, marea noastră armată se pregăteşte şi se odihneşte, aşteptând cu nerăbdare, de fapt, următoarea sa cucerire", a punctat Donald Trump.

Însă nimeni nu știe exact ce conține varianta americană a acordului încheiat, pentru că nu a fost dată publicității.

JD Vance: „Circulă cel puțin trei variante diferite de acord. Prima este documentul care a fost trimis inițial de iranieni lui Steve Witkoff și Jared Kushner, pe care l-am aruncat direct la coș, sincer să vă spun, cred că fusese făcut cu ChatGPT. A doua propunere, mult mai rezonabilă, a devenit baza discuțiilor mediate de pakistanezi”.

Mediatorii pakistanezi susțin că acordul de armistițiu include și ofensiva împotriva grupării libaneze pro-iraniene Hezbollah. Însă vicepreședintele american îi contrazice.

JD Vance: „Cred că e vorba de o neînțelegere. Iranienii au crezut că acordul include și Libanul, iar noi nu considerăm asta. N-am făcut niciodată această promisiune. Am spus că armistițiul se concentrează pe operațiunile din Iran.”

Reporter: Oficialul iranian cu care negociați (președintele parlamentului Mohammad Bagher Qalibaf) spune că nu sunteți de încredere, pentru că trei dintre cele 10 prevederi ale acordului au fost deja încălcate.

JD Vance: „Mă întreb cât de bine înțelege engleză, pentru că nu prea are logică ce spune.”

Reporter: Domnule vicepreședinte, Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz. Când vă așteptați să fie redeschisă?

JD Vance: „Ce oferim noi sunt negocierile și suspendarea atacurilor. Ce au ei de oferit este redeschiderea strâmtorii. Dacă asta nu se va întâmpla, președintele nu va respecta partea noastră de angajament”.

„Pentru israel, acest război nu putea fi gestionat mai rău”

Fapt este că traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne blocat, iar oficialii de la Teheran spun că așa va rămâne până când armistițiul va fi respectat și în Liban. Israelul susține contrariul și insistă că nici în Iran nu și-a îndeplinit obiectivele.

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului: „Mai avem obiective de îndeplinit și le vom atinge, fie printr-un acord, fie reluând lupta, pentru că suntem pregătiți să revenim în luptă în orice moment va fi necesar. Degetul este pe trăgaci".

Însă Iranul spune că nu va accepta să-i fie negat dreptul la îmbogățirea uraniului.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „A fost întotdeauna nenegociabil faptul că (iranienii) nu vor avea capabilități nucleare”.

Yair Lapid, Israeli Opposition Leader: „Pentru Israel, acest război nu putea fi gestionat mai rău. În primul rând, nu intri în război fără o strategie de ieșire. Chiar în timp ce vorbim acum, 440 de kg de uraniu îmbogățit încă sunt ascunse în munții iranieni. Nu acesta este deznodământul sperat”.