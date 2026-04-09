Strategia presupune relocarea trupelor americane din țările NATO considerate necooperante în efortul de război împotriva Iranului și staționarea acestora în state care au susținut mai mult campania militară a SUA, inclusiv în România, după cum a aflat Wall Street Journal.

Planul ar fi însă mult mai limitat decât amenințările recente ale președintelui Trump de a retrage complet SUA din alianță, lucru pe care, prin lege, nu îl poate face fără aprobarea Congresului.

Planul, care a circulat și a câștigat sprijin în rândul unor oficiali de rang înalt ai administrației în ultimele săptămâni, este încă într-o fază incipientă și reprezintă una dintre mai multe opțiuni discutate la Casa Albă pentru a sancționa NATO, scrie WSJ.

Acesta evidențiază ruptura tot mai mare dintre administrația Trump și aliații europeni, după decizia președintelui de a declanșa războiul cu Iranul.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a călătorit miercuri la Washington pentru a se întâlni cu Trump. Rutte a încercat să consolideze relațiile cu acesta, în ciuda tensiunilor din alianța transatlantică, și s-a numărat printre cei care l-au convins să renunțe la ideea de a prelua Groenlanda.

