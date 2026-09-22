"Statele Unite se opun acestei instituţii scăpate de sub control, Curtea Penală Internaţională", a declarat el în faţa Adunării Generale a ONU, scrie Agerpres.

"Fac apel la toate statele membre ale CPI să se retragă oficial şi imediat din această instituţie scăpată de sub control", a adăugat preşedintele american.

Reacția SUA, venită după mandatul de arestare de pe numele lui Netanyahu

Administraţia Trump a lansat o ofensivă majoră împotriva instanţei cu sediul la Haga, sancţionând judecătorii acesteia şi punând presiuni asupra statelor membre pentru a se retrage.

Într-un interviu exclusiv acordat AFP în urmă cu câteva zile, procurorul-şef interimar al CPI, Mame Mandiaye Niang, a declarat că atacurile americane provin dintr-o lipsă de înţelegere a activităţilor curţii.

Secretarul de stat american Marco Rubio a promis că va desfiinţa "cărămidă cu cărămidă" CPI, care îi urmăreşte penal pe autorii celor mai grave crime din lume.

El a numit tribunalul o "ameninţare intolerabilă la adresa suveranităţii americane".

Washingtonul a impus o serie de sancţiuni oficialilor CPI, furios că instanţa a emis un mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, un aliat apropiat al SUA.

Fondată în 1998 şi operaţională din 2002, CPI, o curte penală internaţională permanentă, este responsabilă de judecarea persoanelor acuzate de genocid, crime împotriva umanităţii, crime de agresiune şi crime de război.

Curtea se confruntă cu o criză gravă, fiind atacată de Statele Unite, care este semnatară a Statutului de la Roma ce a instituit CPI, dar nu l-a ratificat niciodată.

Nici Israel, nici Rusia nu sunt membre.