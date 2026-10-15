Iar liderul de la Kiev recunoaște că „se simte trădat și se teme că pierde un partener puternic”, după acordul privind motorina, încheiat de Donald Trump cu Vladimir Putin.

La Londra, Volodimir Zelenski a primit tot sprijinul premierului Burnham. Dar, într-un amplu interviu, a vorbit cu amar despre pierderea sprijinului din partea președintelui Trump.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în dialog cu reporterii:

-V-ați simțit trădat de acordul SUA - Rusia privind motorina?

-Sincer, da… dar este puțin mai complicat decât simplele mele emoții sau sentimente. E păcat să pierdem un partener puternic.

-Credeți că pierdeți America?

-Da. Dar nu din cauza noastră. Nu putem fi slabi. Niște personaje puternice vor să mă schimbe pentru că eu nu voi accepta niciodată ca pământul ucrainean să fie considerat pământ rusesc.

-Nu aveți nicio intenție să demisionați?

-Bineînțeles că nu. Aceasta este responsabilitatea mea.

-Este Putin Hitler-ul vremurilor noastre?

-Absolut, este adevărat.

Însă Donald Trump refuză să-l numească pe liderul rus dictator.

Donald Trump, președintele SUA: „Trebuie să închei acorduri cu oamenii, așa că nu umblu să-i jignesc. Sunt un negociator. Am fost întotdeauna foarte bun la negocieri. Am devenit foarte bogat datorită afacerilor pe care le-am încheiat. De aceea, nu obișnuiesc să-i iau pe oameni în derâdere.”

Diverși oficiali ruși au salutat acordul cu SUA și au indicat că semnarea primelor contracte privind exportul de motorină rusească va avea loc în zilele următoare.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Pentru unii este o afacere. Pentru noi, este vorba despre viețile noastre. Aceasta este țara noastră. De aceea ne doare atât de mult când președintele Trump alege cealaltă tabără, în locul nostru. Nu ne-ar deranja că se află la mijloc. Însă, dacă te afli la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc. Nu de partea greșită.”

Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, a declarat Volodimir Zelenski, după ce a reproșat Washingtonului retragerea sprijinului esențial pentru Ucraina.

Președintele ucrainean a spus că a limitat aceste atacuri timp de trei zile, la cererea președintelui Trump, în timp ce Rusia a continuat să lovească puternic infrastructura energetică a Ucrainei.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Regimul de la Kiev continuă să lovească aceste ținte, intrând astfel într-un conflict clar și grav cu eforturile de pace ale Statelor Unite. Aceste eforturi intense au fost zădărnicite de refuzul regimului de la Kiev și al lui Zelenski personal de a urma calea păcii.”

Scandalul Starlink

Pe de altă parte, Zelenski a mai acuzat Statele Unite că au întrerupt schimbul de informații privind lansarea atacurilor rusești și că au încetinit serviciile de internet prin satelit, vitale pentru ghidarea dronelor ucrainene.

Volodimir Zelenski: „Ceea ce a fost cu adevărat ciudat și nu a semănat cu o relație între parteneri a fost că au oprit Starlink-ul. Gesturi de-a dreptul nebunești.”

Reporter: Credeți că Elon Musk a redus deliberat viteza Starlink pentru a vă sabota?

Volodimir Zelenski: „Sunt sigur că știau foarte bine ce fac.”

Ulterior, Elon Musk a precizat că este vorba de varianta de uz militar, StarShield. Și a sugerat că decizia de limitare a vitezei dronelor, la care poate fi menținută conectarea la internet pentru ghidare, a fost decizia Pentagonului, la ordinul președintelui Trump.

Pe de altă parte, Kievul a revendicat o lovitură spectaculoasă. Într-un atac cu rachete Neptun, de fabricație ucraineană, asupra unui aerodrom din regiunea rusă Voronej, ar fi fost distruse șase avioane rusești de luptă modernizate de tip SU-34M.