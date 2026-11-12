El este fratele şefului Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistraţi şi oameni de afaceri în Mykonos.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus statului român ar fi uriaș, zeci de milioane de euro din afaceri cu motorină. Printre cei duși la audieri joi, a fost și fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, care și-a dat demisia cu 24 de ore înainte de percheziții.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la serviciul de investigații speciale au descins dimineață pe platforma Oil terminal. Este una dintre cele mai mari companii energetice controlate de statul român și, totodată, obiectiv strategic.

Perchezițiile au avut loc după ce anul trecut DIICOT s-a sesizat din oficiu privind suspiciuni că două firme importă pe ascuns petrol rusesc aflat sub sancțiuni europene.

Gabriel Daraban, directorul comercial al Oil Terminal, funcție din care și-a dat demisia chiar miercuri, a fost printre primii suspecți aduși la audieri la sediul central al DIICOT.

Anchetatorii bănuiesc că persoane cu funcții de conducere din companie împreună cu inspectori vamali ar fi permis scoaterea de produse petroliere din depozitele de stocare și vânzarea lor fără să plătească taxele prevăzute de lege.

Astfel plata unor taxe de peste 245 de milioane de lei a fost amânată, iar întârzierile ar fi cauzat un prejudiciu de 25 de milioane de lei.