Recent, Trump a organizat un sondaj online pentru a afla cum ar vrea susținătorii săi să fie redenumită inteligența artificială, însă „superinteligență” nu s-a numărat printre opțiunile propuse, scrie Washington Times.

De ce a ales această schimbare

Președintele american a anunțat noua denumire în timpul unui discurs susținut la Adunarea Generală a ONU.

„De acum înainte, toate documentele Statelor Unite și, sper, documentele din întreaga lume vor fi modificate pentru a folosi termenul mult mai precis de «superinteligență». În loc de «artificială», va fi «superinteligență»”, a spus Trump.

„Cu alte cuvinte, bun venit în noua lume a superinteligenței”, a adăugat el. „Sună mult mai bine. Este mult mai bine și este mult mai precis.”

„Acum spun: cine câștigă SI, cine câștigă superinteligența, câștigă”, a afirmat Trump.

El a spus că schimbarea denumirii este necesară deoarece cuvântul „artificial” face tehnologia să pară „falsă”.

„Nu este falsă. Este, de fapt, uimitoare, dar trebuie să fim atenți. De fapt, este opusul a ceea ce sugerează acest termen”, a spus Trump, considerând că descrierea tehnologiei drept „artificială” este înșelătoare.

Care erau celelalte variante

În sondajul publicat pe rețelele sociale, Trump a propus drept variante pentru noua denumire „superior intelligence” (SI), „extreme intelligence” (EI) și „supreme intelligence” (SI). Președintele le-a oferit utilizatorilor de pe X și Truth Social posibilitatea de a vota pentru denumirea preferată.

La ONU, Trump a respins temerile legate de inteligența artificială, pe care le-a calificat drept o „farsă”, ignorând avertismentele experților din industria tehnologică potrivit cărora această tehnologie se dezvoltă într-un ritm pe care companiile din domeniu îl înțeleg cu dificultate. El a comparat aceste avertismente cu cele privind mediul.

„Exact aceiași oameni care spuneau că vom muri cu toții în 12 ani din cauza încălzirii globale – o denumire care a fost ulterior schimbată în schimbări climatice, pentru că planeta se răcea, nu se încălzea și nimeni nu a murit – sunt aceiași oameni care spun acum că inteligența artificială ne va ucide pe toți, că roboții ne vor ataca și că totul va fi un dezastru total”, a spus Trump.