El nu a precizat un termen până la care va lua această decizie. Alți doi oficiali americani au confirmat că, până în prezent, nu a fost luată nicio hotărâre și că armata nu a primit ordine noi. Actuala escaladare a tensiunilor a făcut ca prețul petrolului să depășească pragul de 100 de dolari pe baril.

O revenire la un război de amploare este extrem de nepopulară în Statele Unite.

„Mă gândesc la un atac masiv. Mai mare decât orice am făcut până acum. Sunt aproape de a lua o decizie. Suntem complet pregătiți pentru asta”, a declarat președintele, într-un interviu acordat publicației Axios.

Trump a spus că Israelul „s-ar alătura în două minute dacă i-aș cere”, însă a adăugat că „nu avem nevoie de nimeni” pentru a lansa o nouă operațiune împotriva Iranului.

El a afirmat, de asemenea, că implicarea Israelului în atacuri ar avea „consecințe”, sugerând că Iranul ar riposta împotriva statului israelian.

Iranienii nu sunt pregătiți să încheie un acordTrump a spus că iranienii „vor să negocieze”, însă nu sunt încă pregătiți să încheie un acord.

„Încă nu au simțit suficientă durere”, a declarat el.

Două surse regionale familiarizate cu eforturile de mediere au afirmat că liderii iranieni nu au acceptat cea mai recentă propunere prezentată în cadrul negocierilor.

„Încercăm, dar iranienii nu sunt cooperanți”, a spus una dintre surse.

Statele Unite și-au intensificat atacurile în ultimele 12 zile, în încercarea de a opri atacurile iraniene asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz. Până în prezent, Iranul nu a dat niciun semn că și-ar schimba poziția și, dimpotrivă, și-a intensificat propriile atacuri în regiune.

Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au început să atace nave saudite în Marea Roșie, agravând tensiunile într-o altă rută maritimă esențială pentru transportul petrolului și destabilizând și mai mult piața energetică mondială.

Trump a scris pe platforma sa Truth Social că, dacă rebelii houthi vor mai ataca nave în Marea Roșie, „Statele Unite vor considera Iranul responsabil”.

Potrivit lui Trump, houthi sunt un grup afiliat Iranului și, prin urmare, „Iranul și, bineînțeles, houthi înșiși vor suporta o pedeapsă militară severă”.

Separat, Trump a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu dorește să participe săptămâna viitoare, la Washington, la ceremonia de comemorare a regretatului senator Lindsey Graham.

„Relațiile cu Bibi sunt foarte bune. M-aș întâlni cu el dacă va fi aici”, a spus Trump.