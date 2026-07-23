Pe de altă parte, Washingtonul este dispus să ajute Arabia Saudită să-și dezvolte un program nuclear civil. În urma obiecțiilor formulate de congresmeni, Trump a anunțat că va condiționa acordul de recunoașterea de către Riad a statului Israel.

Rebelii Houthi din Yemen, acoliți ai regimului islamic de la Teheran, au lovit două petroliere saudite, punând astfel în practică amenințarea de a crea în strâmtoarea Bab el-Mandeb un al doilea blocaj în aprovizionarea mondială cu petrol.

Cu doar câteva ore înainte, Trump a amenințat că-i va nimici pe islamiștii din Yemen. Nu a uitat nici de Iran: „Ori de câte ori Republica Islamică Iran va trage asupra unei nave din Strâmtoarea Ormuz, Statele Unite vor bombarda și vor distruge un pod sau o centrală electrică, inclusiv din capitala Teheran”.

Replica a venit de la șeful parlamentului iranian: „Dacă noi nu vom vinde petrol, nimeni nu va vinde petrol. Dacă securitatea noastră nu este garantată, nicio infrastructură nu va fi în siguranță, iar securitatea strâmtorii depinde de plecarea forțelor americane”.

Miercuri seară, Donald Trump a asistat la ceremonia de repatriere a celor 4 militari americani uciși de iranieni - trei în Iordania și unul în Irak.

Donald Trump: „A apărut un raport potrivit căruia Iranul atacă voit cazărmi. Nu știu. Dacă fac asta, vor plăti un preț foarte mare. Sunt terminați”.

Până acum, 18 militari americani au fost uciși în războiul din Iran, iar liderul de la Casa Albă au ținut să pună în evidență, într-o postare, că în trecutele războaie ale Americii, pierderile de vieți omenești au fost mult mai mari.

Atacurile cu drone lansate de Iran asupra unor facilități ale CIA din Arabia Saudită și Irak au determinat serviciile americane de informații să suspecteze că Rusia a oferit sprijin Teheranului, fie prin furnizarea de informații pentru identificarea țintelor, fie prin tehnologie avansată pentru drone. E posibil ca secretarul de stat Marco Rubio să fi abordat subiectul la întâlnirea de o jumătate de oră avută în această dimineață cu omologul lui rus, în marja summitului țărilor din Asia de Sud-Est, organizat în Filipine.

Între timp, administrația Trump a aprobat un acord istoric privind dezvoltarea unui program nuclear civil în Arabia Saudită, în condițiile în care regatul sunit își dorește o diversificare față de petrol, unica sursă de energie.

Sarah Smith, BBC: „Este vorba despre un acord comercial care va permite companiilor americane să construiască uzine nucleare în Arabia Saudită, mai degrabă decât să ofere Arabiei Saudite acces la tehnologiile sale. Dar asta i-ar putea ajuta pe saudiți să înceapă să producă propriul combustibil (n.r. uraniu îmbogățit) pentru reactoarele nucleare”.

În urmă cu puțin timp, Donald Trump a anunțat o condiție nouă pusă Riadului pentru definitivarea înțelegerii: în schimbul acordului, Arabia Saudită ar trebui să recunoască oficial statul Israel.