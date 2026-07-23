Horoscop 24 iulie 2026, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se proiectează un proiect care aduce bani

Horoscop cu Neti Sandu
Data publicării:
Data actualizării:
24 iulie

Horoscop 24 iulie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să fim expeditivi cu treburile de tot felul și o să ne oferim o vacanță, să plecăm într-o excursie, într-un city break, și un dus-întors e bun ca să spargem rutina.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 6 și o să „lucrăm” la armonia din familie, din cuplu, ca să fim fericiți.

Horoscop 24 iulie 2026 – LEU

Afacerile merg bine, că apar investitori și o să vă și extindeți. Va fi mult de muncă, dar o să aveți parte de câștiguri financiare și de imagine. Se poate să apară cineva care să vă fascineze și să vă doriți să aflați cât mai multe lucruri despre această persoană, că visați la o relație.

Horoscop 24 iulie 2026 – FECIOARĂ

O să puteți semna un contract și să vă asigurați banii de care aveți nevoie pentru cheltuielile lunare și, în plus, mai poate fi și o colaborare. E o chestiune de suflet care se cere descifrată și o să ieșiți la o întâlnire ca să vedeți cum se poate salva o relație, o căsnicie.

Horoscop 24 iulie 2026 – BALANȚĂ

Poate se-ncheie un proces în favoarea voastră și o să primiți despăgubiri, vă primiți înapoi o proprietate, banii, drepturile de tot felul. Se poate să vă facă o surpriză partenerul de cuplu și să vă ia într-o plimbare la malul mării sau la munte și o să fie deconectant.

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Horoscop 24 iulie 2026 – SCORPION

Se vine, probabil, cu o ofertă de afaceri și o să vă intereseze ce se-ntâmplă, că ați avea nevoie de bani și de cultivat noi relații de afaceri. O să vă interesați de o sponsorizare ca să duceți mai departe proiectul la care lucrați și e de presupus că o să și găsiți.

Horoscop 24 iulie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate vă invită cineva prin lume ca să vedeți peisaje, obiective turistice noi, care să vă meargă la suflet, și v-ați putea face timp să faceți o călătorie. Se poate să vi se reproșeze că petreceți prea mult timp cu treburile de serviciu, în detrimentul relației de cuplu. Faceți ceva.

Horoscop 24 iulie 2026 – CAPRICORN

Un proiect de sertar iese la lumină și se vor găsi și susținători, oameni care or să vă sprijine cu ce-o să poată fiecare. Cineva de care v-a fost dor apare și inima o să vă spună care sunt șansele să puteți fi împreună așa cum vă doriți.

Horoscop 24 iulie 2026 – VĂRSĂTOR

Se conturează un proiect care o să vă propulseze în carieră, dacă o să țineți pasul cu ce se-ntâmplă pe parcurs, că or să fie urcușuri și coborâșuri. O să aveți și de lucru, și de rezolvat diverse situații care țin de școală, poate fi și școala copiilor.

Horoscop 24 iulie 2026 – PEȘTI

Un proiect de anvergură, care o să v-aducă stabilitate financiară, și or să apară și oferte de colaborare, dacă o să vă mai puteți ocupa și de ele. Un semn de viață de la cineva care e pe tiparul vostru emoțional și poate lucrați la o relație, care are toate șansele să reușească și să fiți fericiți.

Horoscop 24 iulie 2026 – BERBEC

Se poate să schimbați, brusc, macazul la serviciu și să vă duceți la alt loc de muncă, mai ales dacă e cineva care insistă și condițiile sunt mai bune. Poate plecați cu grupul pe undeva, într-o plimbare, și o să vă aerisiți, poate faceți plajă, baie, indiferent dacă ajungeți la mare sau la munte.

Horoscop 24 iulie 2026 – TAUR

Se ivește ocazia să investiți bani din cont și poate mai cereți un sfat, faceți cumva ca să-i sporiți, poate pentru că vreți să vă luați o casă mai spațioasă. Poate o să vă primiți banii cuveniți înapoi, după o perioadă în care ați făcut non-stop demersuri ca să vi-i luați.

Horoscop 24 iulie 2026 – GEMENI

Un proiect nou la orizont o să vă ia prin surprindere și o să vă implicați trup și suflet, că s-ar putea să fie fix ce vă doreați mai demult. Se poate să apară cineva cu care să vă potriviți ca fel de a fi și să tatonați terenul în vederea unei relații.

Horoscop 24 iulie 2026 – RAC

Se poate rezolva o problemă din trecut și să vă eliberați de o greutate, să puteți merge mai departe cu treburile, să depășiți toate obstacolele. Poate pregătiți un eveniment de familie și o să vă asigurați că vă descurcați cu banii și cu organizarea și că vin și invitații.

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