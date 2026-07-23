Horoscop 24 iulie 2026, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se proiectează un proiect care aduce bani

Vibrația zilei este 6 și o să „lucrăm” la armonia din familie, din cuplu, ca să fim fericiți.

Horoscop 24 iulie 2026 – LEU

Afacerile merg bine, că apar investitori și o să vă și extindeți. Va fi mult de muncă, dar o să aveți parte de câștiguri financiare și de imagine. Se poate să apară cineva care să vă fascineze și să vă doriți să aflați cât mai multe lucruri despre această persoană, că visați la o relație.

Horoscop 24 iulie 2026 – FECIOARĂ

O să puteți semna un contract și să vă asigurați banii de care aveți nevoie pentru cheltuielile lunare și, în plus, mai poate fi și o colaborare. E o chestiune de suflet care se cere descifrată și o să ieșiți la o întâlnire ca să vedeți cum se poate salva o relație, o căsnicie.

Horoscop 24 iulie 2026 – BALANȚĂ

Poate se-ncheie un proces în favoarea voastră și o să primiți despăgubiri, vă primiți înapoi o proprietate, banii, drepturile de tot felul. Se poate să vă facă o surpriză partenerul de cuplu și să vă ia într-o plimbare la malul mării sau la munte și o să fie deconectant.

Horoscop 24 iulie 2026 – SCORPION

Se vine, probabil, cu o ofertă de afaceri și o să vă intereseze ce se-ntâmplă, că ați avea nevoie de bani și de cultivat noi relații de afaceri. O să vă interesați de o sponsorizare ca să duceți mai departe proiectul la care lucrați și e de presupus că o să și găsiți.

Horoscop 24 iulie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate vă invită cineva prin lume ca să vedeți peisaje, obiective turistice noi, care să vă meargă la suflet, și v-ați putea face timp să faceți o călătorie. Se poate să vi se reproșeze că petreceți prea mult timp cu treburile de serviciu, în detrimentul relației de cuplu. Faceți ceva.

Horoscop 24 iulie 2026 – CAPRICORN

Un proiect de sertar iese la lumină și se vor găsi și susținători, oameni care or să vă sprijine cu ce-o să poată fiecare. Cineva de care v-a fost dor apare și inima o să vă spună care sunt șansele să puteți fi împreună așa cum vă doriți.